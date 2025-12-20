ダウンサイジングの始まり

1977年から1979年の7代目サンダーバードは、先代モデルより明らかに小型化され、約990ポンド（約450kg）軽くなっている。これは、1974年に発売されたエリートをベースにしているためだ。ボディスタイルは再び2ドア・クーペのみとなった。

【画像】復活が待たれる高級志向のパーソナリティカー【最終世代のフォード・サンダーバードを詳しく見る】 全15枚

サンダーバードが新型エンジンを搭載して登場する時代は終わった。1960年代に開発された、「ウィンザー」や「クリーブランド」と呼ばれるスモールブロックV8エンジンを採用。前者は302ci（4.9L）、後者は351ci（5.8L）または400ci（6.6L）である。



ダウンサイジングの始まり

どの世代も上回る総生産台数

このサンダーバードは、過去最高の人気を得た。1977年だけで31万8140台が生産され、これは他のどの世代の総生産台数をも上回る数字だ。1978年にはさらに伸び、わずか3年のモデルライフで累計生産台数は95万5032台に達した。

人気はさらに広がり、ほぼ同一の車両がマーキュリー・クーガーのクーペ版としても販売された（生産台数はやや少ない）。クーガーの歴史は1997年までサンダーバードと並行して続いた。



どの世代も上回る総生産台数

さらにダウンサイズ

小型サンダーバードの人気に後押しされたのか、フォードは1980年のモデルイヤーで8代目を導入した。1966年以来のモノコック構造を採用し、1978年のフォード・マーベリックとマーキュリー・ゼファーに初採用されたフォックス・プラットフォームをベースとしている。

ウィンザーV8エンジンが引き続き採用されたが、大型の5.0L版でさえ133psしか出せなかった。さらに低出力のバージョンとして、1963年デビューの3.3L直列6気筒、あるいは3.3LのエセックスV6も用意されていた。後者は名称とは裏腹に英国製ではなく、カナダで生産されたエンジンだ。



さらにダウンサイズ

顧客はダウングレードと見なす

8代目サンダーバードは装備が充実したほか、比較的軽量だったためハンドリングも評価された。しかし、サイズが大幅に縮小されたことから従来の顧客層の支持を得られず、V8専用だったラインナップに直列6気筒を追加したことも、燃費重視の時代性に沿った判断ではあるが、顧客からはダウングレードと見なされたようだ。

いずれにせよ、この8代目は販売面では失敗作となった。3年間の生産台数は、先代モデルを大幅に下回る。



顧客はダウングレードと見なす

ジャッキー・スチュワートが開発に関与

8代目で苦杯を喫したフォードは、9代目サンダーバードで大幅な改良に取り組んだ。引き続きフォックス・プラットフォームをベースとしつつも、スタイリングはより現代的で空力性能に優れたものになり、ハンドリング（F1世界チャンピオンに3度輝いたジャッキー・スチュワートが開発に関与）も改善された。

4.9LウィンザーV8（フォードでは5.0Lと表記）と3.8LセックスV6は継続採用されたが、サンダーバード史上最小のエンジンもラインナップに加わった。リマと呼ばれる2.3Lのターボチャージャー付き直列4気筒エンジンは、最高出力155psを発揮する。



ジャッキー・スチュワートが開発に関与

販売台数の回復

1987年モデルではボディを改良し、さらに空力性能を高めた。ポジティブな変更ではあったものの、販売台数にはほとんど影響せず、売れ行きは終始堅調を維持した。

1983年から1988年にかけて、このモデルは88万5745台生産された。7代目より約7万台少ないが、サンダーバード全体で見れば優秀な結果であり、1980年から1982年の不振期からの力強い回復を示している。



販売台数の回復

NASCARでの勝利

標準仕様ではスポーツ性に欠けるものの、競技仕様に改造されたサンダーバードは1950年代からNASCARレースに参加している。

1988年、「ドーソンビルの驚異のビル（Awesome Bill from Dawsonville）」の異名で知られるジョージア州ドーソンビル出身のビル・エリオット（1955年生まれ）は、9代目サンダーバードで同タイトルを獲得した。写真は同年開催のデイトナ500での競技風景で、このときは比較的低い12位でフィニッシュしている。



NASCARでの勝利

新プラットフォーム『MN12』を採用

1988年12月に発売された1989年モデルのサンダーバードでは、従来のフォックスに代わる新プラットフォーム『MN12』を採用した。当時はすでに前輪駆動が一般的だったが、MN12プラットフォームの車両はすべて後輪駆動方式を採用している。

とはいえ、MN12は当時としては先進的な設計だった。新型サンダーバードと、そのマーキュリー版であるクーガーは、当時の米国製後輪駆動車の中でも四輪独立懸架を備えた数少ないモデルだった。



新プラットフォーム『MN12』を採用

当初はV8エンジン設定なし

かつては想像もできなかったことだが、新型サンダーバードには当初V8エンジンが設定されていなかった。しかし、後にウィンザーシリーズの5.0Lエンジンが追加され、1994年にはより近代的な208psの4.6Lモジュラーに置き換えられた。

ベースエンジンはカナダのエセックス3.8L V6で、自然吸気仕様か、サンダーバード・スーパークーペ（SC）の場合はイートン製スーパーチャージャー付きが用意された。スーパークーペは時期により出力仕様が異なり、最大で231psだった。



当初はV8エンジン設定なし

アンダーバードの活躍

レーシングドドライバーのアラン・カルウィッキー（1954-1993）は、1992年のNASCARシーズンにおいて自身のアンダードッグ的（不利、負けそう）な立場を強く自覚していた。そのため、アトランタ・モーター・スピードウェイでの最終戦に向け、自身の駆るサンダーバードを「アンダーバード（Underbird）」と改名したのだ。

実際、このレースは非常に好調で、前述のオーサム・ビルをわずか10ポイント差（総ポイント4000以上）で抑え、チャンピオンを獲得した。これはシリーズ史上最小のポイント差での優勝であった。



アンダーバードの活躍

4年の羽休め

10代目サンダーバードは9年間生産された。そしてついに、40年以上途切れることのなかったサンダーバードの生産にストップがかけられた。1997年9月4日、オハイオ州ロレインの生産ラインから96万1624台目の車両が出荷され、そこで幕引きとなった。

サンダーバードとの関連性がなくなったため、新型のマーキュリー・クーガーは欧州向けフォード・モンデオの近縁車種となり、マツダが開発したプラットフォームをベースに設計された。



4年の羽休め

レトロなデザインで復活

フォードはわずか4年で方針を転換し、11代目サンダーバードを投入した。ちょうどこの頃、レトロモデルが全盛期を迎えていた。クライスラーPTクルーザー、ミニ、プリムス・プロウラー、フォルクスワーゲン・ビートルなどが市場に出回っており、フィアットも新型500の開発に着手しようとしていた。

2001年に発売された最新型サンダーバードは、ジャガーSタイプやリンカーンLSと部品を共有しており、外観とコンセプトの両面で初代モデルに近いものだった。スポーティ性を抑えた2人乗りコンバーチブルであり、エンジンはジャガーのAJ-V8をベースにした3.9L V8で、最高出力284psを発生する。



レトロなデザインで復活

映画『007/ダイ・アナザー・デイ』で活躍

2002年の映画『007/ダイ・アナザー・デイ』では、ハル・ベリー演じるジンクス・ジョンソンがサンダーバードを運転した。あまり知られていないが、2004年の映画『サンダーバード』（有名なSF人形劇の実写版）にも登場している。ピンクの6輪車FAB1のベースとなったのだ。

HBOドラマ『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』でドレア・デ・マッテオが演じた華やかなギャングの愛人、アドリアナ・ラ・セルバもサンダーバードを運転している。



映画『007/ダイ・アナザー・デイ』で活躍

幕引きは初代モデル発売からちょうど半世紀を過ぎた頃

他のレトロモデルが長年市場に残ったのに対し、11代目サンダーバードはわずか4年で生産中止となった。デビュー当初こそ販売は好調だったものの、急速に落ち込み、一部ではフォードのマーケティング不足を指摘する声も上がった。

最後の1台は2005年7月1日に完成し、出荷された。初代モデル発売からちょうど半世紀を過ぎた頃だ。こうしてサンダーバードの名は市場から消えた。おそらく、再び翼を広げることはないだろう。



幕引きは初代モデル発売からちょうど半世紀を過ぎた頃

フォードがその気になれば、サンダーバードの復活も決してあり得ない話ではない。しかし、現実問題としてクーペ市場は小さく、近い将来に成長する兆しも見られない。悲しいことに、サンダーバードの時代は終わったようだ。