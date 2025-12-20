貴州省晴隆県鶏場鎮楊家坪社区（コミュニティー）の屋上に設置された太陽光発電設備。（貴陽＝新華社配信／盧関文）

【新華社貴陽12月20日】中国貴州省黔西南（けんせいなん）プイ族ミャオ族自治州晴隆県鶏場鎮の楊家坪社区（コミュニティー）では現在、屋根に整然と並んだ太陽光パネルが太陽の光を浴び、水色の光沢を放っている。「エネルギー革命」は、こうした辺ぴな山岳地帯にも新たな息吹をもたらしている。

ところが、農家の屋根に太陽光パネルが次々と増えるのに伴い、鶏場鎮の分散型太陽光発電設備容量は2千キロワットを超え、再生可能エネルギーの系統接続に内在する間欠性や変動性が農村の配電網に深刻な課題をもたらすようになった。電圧上限の超過、三相アンバランス、変圧器の過負荷などの問題が頻発し、クリーンエネルギーの効率的な利用が制約される状況が出現した。

こうした問題に対応するため、中国送電大手、南方電網傘下の貴州電網興義供電局は、貴州電網電力科学研究院と連携し、鶏場鎮に同省初となる低圧分散型太陽光発電出力予測システムを導入した。このシステムは「データ収集−スマート予測−精密制御」の全工程をデジタル管理し、太陽光発電の「観測可能、測定可能、制御可能」を実現した。（記者/施銭貴）

