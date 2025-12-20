50年にわたるサンダーバードの歴史

ポップカルチャー（大衆文化）に大きな影響を与えるクルマはごくわずかだ。だからこそ、フォード・サンダーバードには何か特別なものがあったとしか思えない。

【画像】全米に羽ばたいたサンダーバードの限定【初代フォード・サンダーバードを詳しく見る】 全15枚

サンダーバードは、チャック・ベリー、マーク・コーン、ボブ・シーガー、ユーライア・ヒープ、そしてビーチ・ボーイズの楽曲に影響を与えたほか、数々の映像作品にも登場している。



フォード・サンダーバードの歴史を写真とともに振り返る。

サンダーバード（Thunderbird）という名称は、ネイティブアメリカンの神話に登場する生き物に因んで名付けられた。半世紀以上、全11世代にわたり生産され、その間に生産が停止したのはたったの一度だけ。後期のモデルは初代ほど高く評価されていないが、いずれにしてもサンダーバードは、米国の自動車史における重要な1ページを刻んでいるのだ。

本特集では、そんなフォード・サンダーバードの歴史を前後編にわたって振り返る。

（注：1972年以前のモデルの出力値は、当時の慣例に従い、アクセサリー未装着時の総馬力で表記されている。そのため、現代の基準と比べて大幅に高い数値となっている）

新たなタイプのフォード車

サンダーバードは1954年のデトロイト・オートショーで初公開され、同年中に1955年モデルとして販売が開始された。フォード車としては非常に異例の、2人乗りコンバーチブルのみというラインナップであった。

新たに開発された292立方インチ（4.8L）YブロックV8エンジンは最高出力193psを発生するものの、当時のオープン2シーターであるシボレー・コルベットの直接的なライバルとは見なされなかった。フォードはサンダーバードをスポーツモデルとは位置づけておらず、現在では初期のパーソナルカーとして分類されている。



新たなタイプのフォード車

モデルイヤーごとに改良

当時の業界で一般的だったように、サンダーバードはモデルイヤーごとに改良が加えられていった。変更点としては、最大225psを発生する312立方インチ（5.1L）版Yブロックエンジンの追加、細部のスタイリング更新、スペアタイヤを後部に搭載することで実現したトランク容量の増加などがある。

このモデルは1957年に生産終了となった。1982年のコンパクトクーペ、EXPが登場するまで、フォードの2人乗り車は途絶えることになる。



モデルイヤーごとに改良

4人乗りとなり装備水準も向上

初代サンダーバードはまずまずの売れ行きだったが、フォードはもっと売れると考えた。1958年モデルは「スクエアバード」の愛称で呼ばれ、初のパーソナルラグジュアリーカーと位置付けられた。全長が大幅に延長され、4人乗りとなり、装備水準も向上。従来通りコンバーチブルとクーペのボディスタイルが選択可能だった。

技術面でも重要な進化があった。従来のサンダーバードはボディとシャシーが別体構造だったが、このモデルではボディ自体が車体構造を形成するユニボディ（モノコック）方式を採用した。



4人乗りとなり装備水準も向上

近代的なFEエンジン採用

YブロックV8はフォードのエンジンの中でも短命な部類に入る。2代目サンダーバードには、より近代的な352ci（5.8L）仕様のFEエンジンが採用された。FEエンジンとしては控えめな排気量だが、最高出力300psとパワフルで、スポーティさを優先していなかったにもかかわらず、優れた性能を見せた。

FEエンジンは430ci（7.0L）まで拡大できたが、1959年にラインナップに追加されたのは同じ排気量のMELエンジンであった。サンダーバードでは345psという余裕のある出力を発揮した。



近代的なFEエンジン採用

ビッグバード

最初の2世代のサンダーバードが明らかに1950年代の産物であったのに対し、3代目はよりシンプルで流線型のデザインとなり、新しい時代を意識していることがわかる。

スクエアバードとほぼ同じサイズでありながら「ビッグバード」の愛称で呼ばれ、1961年から1963年にかけてクーペとコンバーチブルの2種類が生産された（21万4375台という新記録を達成）。搭載エンジンはFEのみであり、排気量は390ci（6.4L）で最高出力300psを発生。352よりも中速域での性能が向上していた。



ビッグバード

高身長ドライバーに喜ばれる画期的な改良

ビッグバードには、少なくとも高身長のドライバーには喜ばれるような、画期的な改良が施された。

オートマティック・トランスミッションがパーキングモードの時に、ステアリングホイールを右へ10インチ（約25cm）移動させることができるのだ。これにより背の高いドライバーでも容易に乗り降りすることができる。



高身長ドライバーに喜ばれる画期的な改良

英国人写真家が撮影した広告写真

この時期、欧州のメーカーは、程度の差こそあれアメリカンスタイルを取り入れることで魅力を高めようと考えた。その一例が、欧州向けのフォード・コルセアだ。

著名な英国人写真家デイヴィッド・ベイリーが撮影した広告写真には、女優ジーン・シュリムプトン（1942年生まれ）と、2度のF1世界チャンピオンに輝いたジム・クラーク（1932-1968）が写っている。



英国人写真家が撮影した広告写真

コルセアはサンダーバードと比べてはるかに小型で出力も低く、文化的影響も乏しいが、フロントエンドにはビッグバードとの類似点が見られる。

冒険心にはやや欠ける4代目

1964年から1966年にかけて生産された4代目サンダーバードは、先代モデルと同様に個性的なフロントデザインを採用しているが、冒険心にはやや欠ける。パワートレインはFEエンジンの390ci（6.4L）と、427ciまたは428ci（いずれも7.0L）で、出力は2代目の最大値である345psに匹敵した。

この時代のサンダーバードは、『007/ゴールドフィンガー』（1964年）、『ワイルド・アット・ハート』（1990年）、そして最も有名な『テルマ＆ルイーズ』（1991年）など、いくつもの映画作品に登場している。



冒険心にはやや欠ける4代目

より大きく、より豪華に

1964年、フォードは初代マスタングを発売する。こちらも2ドアの4人乗りだが、サンダーバードよりはるかにスポーティで、異なるタイプの顧客層を狙っていた。しかし、フォードのラインナップ上では、両車のポジションが不自然なほど近かった。

この問題は1967年に5代目サンダーバードが登場すると緩和された。従来モデルより大型化し、これまで以上にラグジュアリー性を強調するようになった。コンバーチブル仕様は廃止されたが、初めて4ドアボディが採用された。



より大きく、より豪華に

ボディー・オン・フレーム構造を採用

奇妙なことに、5代目サンダーバードは初代と同様、ボディとシャシーが別体のボディー・オン・フレーム構造を採用している。開発コスト削減のため、部品の一部は後発のリンカーン・コンチネンタルMk3にも流用された。Mk3はキャデラック・エルドラドの有力なライバルとなった。

リンカーンが巨大な460ci（7.5L）エンジンを搭載したのに対し、サンダーバードはやや控えめだった。当初は390ci（6.4L）と428ci（7.0L）のFEエンジンが採用されていたが、1968年に最高出力360psを発生する新型ビッグブロック385 V8の429ci（7.0L）版が登場した。



ボディー・オン・フレーム構造を採用

バードピークと呼ばれる形状

1967年から1969年までのサンダーバードは、ヘッドライトを隠した「フィッシュマウス（魚の口）」と呼ばれるフロントグリルを備えている。1970年モデルでは、それまで振るわなかった販売を伸ばそうと、このデザインは廃止され、「バードピーク（鳥のくちばし）」と呼ばれる形状に変わった。

しかし、人気向上にはまったく寄与しなかった。最後の2年間で売上はさらに落ち込み、今もクラシックカーの中でも特に残念なモデルの1つとされている。



スタイリング変更

全世代を通して最大のサイズに

1972年から1976年にかけて販売された6代目サンダーバードは、全世代を通して最大のサイズを誇る。従来通りリンカーン・コンチネンタル（このときはMk4）との共通化が図られ、フロントエンドの「バードピーク」デザインも踏襲された。その形状は以前ほど目立たないものの、現代の基準で見ればかなり特異なものである。

ラインナップはスリム化された。ボディスタイルは2ドア・クーペのみであり、全車に385 V8エンジンが搭載された。ただし、排気量は429ci（7.0L）または460ci（7.5L）の2種類が用意され、後者はサンダーバード史上最大であった。



全世代を通して最大のサイズに

法規制の影響

6代目サンダーバードのエンジンは、その巨大なサイズの割に、排出ガス規制の強化を受けてそれほどパワフルなものではなかった。

同じく法的理由から、1973年モデルでは外観が変更された。他の米国メーカーと同様、時速5マイル（8km/h）までの速度で保護機能を発揮するバンパー（いわゆる5マイルバンパー）の装着を義務付けられたためである。



法規制の影響

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）