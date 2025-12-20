お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや（33）が19日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。13日に開催された「女芸人No.1決定戦 THE W 2025決勝」での相方の粗品（32）の発言に言及した。

せいやが「おもろかった」と触れたのは、粗品の「スカしたな」発言。審査員を務めた粗品のダメ出しや観客ディスリに対し、出演者のエルフ・荒川が「THE Wから出て行ってくれませんか？」と言うと、粗品は「スカしたな。お前もスカしたな」とつぶやいていた。

これにせいやは「あれも見たことない。それ、なんやねん。テレビの地上派で…。芸人の楽屋かと思いました。“はい、お前スカした！”っていう遊びは聞いたことあるけど。コンテストの生放送で聞いたことない。“お前スカしたな”って。聞いたことなくておもろかった」と回顧した。

また、粗品が電気ジュースを審査した場面。粗品が熱く評価する中、隣に座る審査員のさらば青春の光・森田哲矢が「もう黙ってくれよ〜！」とツッコむと、粗品は「スカしたらあかんで？スカしたらあかんよ？」と返していた。せいやは「俺、ほんまに耳疑ってんけど、粗品が“スカしちゃいかんよ？”って。師匠やん。めちゃくちゃおもろかったな。スカすってなんやねん」と爆笑した。