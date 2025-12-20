“編み物にハマる”木村カエラ、手編みしたボンネット風ニット帽を披露「すごーい」「黒ずきんちゃん」「耳もポカポカでいいね」
歌手の木村カエラ（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。新作の手編みアイテムの完成を報告した。
【写真】「すごーい」「耳もポカポカでいいね」ボンネット風の手編み帽を披露した木村カエラ
木村は10月に「一つ編み物完成したよ」と、手編みのバブーシュカを紹介。それから編み物に“どハマり”しているようで、インスタではたびたび、手作りの編み物作品を紹介している。
この日は「編み物 BLACK MOHAIR #BONNET」とつづり、アゴの下で紐を結ぶボンネット風デザインの手編み帽を披露。
ハッシュタグには「#かぎ針」と添えられており、かぎ針編み（クロッシェ編み）で作ったことを伝えている。
コメント欄には「ブラックニット帽かわいいい」「すごーい そしてお似合い」「何でも編めちゃうカエラちゃんすごいです！」「天才〜〜」「欲しい可愛いあったかそーう！」「黒ずきんちゃん」「耳もポカポカでいいね」などと、その出来栄えに絶賛するファンの声が多く寄せられている。
【写真】「すごーい」「耳もポカポカでいいね」ボンネット風の手編み帽を披露した木村カエラ
木村は10月に「一つ編み物完成したよ」と、手編みのバブーシュカを紹介。それから編み物に“どハマり”しているようで、インスタではたびたび、手作りの編み物作品を紹介している。
この日は「編み物 BLACK MOHAIR #BONNET」とつづり、アゴの下で紐を結ぶボンネット風デザインの手編み帽を披露。
コメント欄には「ブラックニット帽かわいいい」「すごーい そしてお似合い」「何でも編めちゃうカエラちゃんすごいです！」「天才〜〜」「欲しい可愛いあったかそーう！」「黒ずきんちゃん」「耳もポカポカでいいね」などと、その出来栄えに絶賛するファンの声が多く寄せられている。