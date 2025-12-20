お笑いタレント・東野幸治（58）が19日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。親交の深い業界人の目をみはる変化を語った。

東野は「今日、ついさっきNOBROCK TVの収録に行ってきました。今年見て良かったエンタメ・映画・ドラマを語り合った」と、テレビプロデューサー・佐久間宣行氏のYouTubeチャンネルに出演してきたことを報告。佐久間氏について「忙しいながらにちゃんといろんなものチェックしてる」と感心した後、「一番何がびっくりしたかって…」と話を続けた。

「1年に1回NOBROCK TVで会う以外は、裏方として会う。1年ぶりにNOBUROCK TVのMCとして会った感想は…声デカなってた！もう出役（表舞台に立つ人）です」と東野。本番前のあいさつは通常運転だが、本番が始まると「さあ！そういうわけで…」とハイテンション、大きな声でハキハキしゃべる。「あ、もう出役のときのスイッチがバチッと上手に使えるようになってくるねんなあと思って」と驚きを込めた。

その変化に「どう思ってるんやろうなと思って…」とぽつり。「もう完璧なんですよ、MCとして、出役として。だから、逆に言うとタレントのことどう思ってるのかなって。絶対賢い人やし、裏方が表に出てしゃべるから、表では絶対タレントの悪口言ったらダメじゃないですか。でもほんまはどう思ってるのかなと…。“簡単やなあ…タレントってこんな簡単なんや”って思ってんのかなって。それ聞きたい、ほんまのところ」と笑っていた。