長期休みに行きたい「岩手県の穴場秘境」ランキング！ 2位「北山崎断崖」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ長期休暇シーズン。「日常を忘れて、心身を徹底的にリフレッシュしたい」という方も多いのではないでしょうか。アクセスは少々不便でも、その道のりを超えるほどの感動が待っている秘境スポットへ出かけ、最高の癒やしを手に入れませんか？
All About ニュース編集部では、2025年12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「長期休みに行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。
その中から、長期休みに行きたい「岩手県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「リアス式海岸の圧倒的な断崖絶壁の景観を混雑なくゆっくり眺められるのが良いです」（30代女性／東京都）、「切り立った断崖が連なる大迫力の景観が特徴で、自然のスケールを全身で感じられる場所として魅力が大きいからです」（20代女性／大阪府）、「断崖には行ったことがなく興味がある」（20代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「パワースポットで有名な事と鍾乳石を見てみたい為です」（40代男性／埼玉県）、「青い地底湖ってロマンあって、静けさに包まれてみたいと思った」（30代女性／群馬県）、「日本有数の透明度を誇る地底湖があると知り、神秘的な空間を一度体験してみたいと思ったから。洞窟の中という非日常的な環境に魅力を感じ、実際に歩いて見学してみたいと感じたため」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：北山崎断崖／27票田野畑村にある北山崎断崖は、高さ約200mの断崖絶壁が約8kmにわたって連なる、日本一の海岸美を誇る景勝地です。その壮大なスケールから「海のアルプス」とも称されています。展望台から眼下に広がる光景は、海食によって削られた奇岩や海蝕洞窟が織りなす自然美を感じられます。バリアフリーでアクセスしやすい第1展望台や迫力ある岩肌に近づける第2展望台、森林浴が心地よい第3展望台など、展望台の数も豊富です。
1位：龍泉洞／101票岩手県岩泉町にある龍泉洞は、日本三大鍾乳洞の1つに数えられ、洞内に棲むコウモリと共に国の天然記念物に指定されています。総延長は知られている部分だけで4088m、未調査の部分を含めると5000m以上と推定される巨大な洞窟です。洞内にある地底湖は特に有名で、透明度の高い水が青く輝く様子は「ドラゴンブルー」と呼ばれ、幻想的な美しさ。長期休みに非日常的な地底の秘境を体験したいという層から圧倒的な支持を集め、1位となりました。
