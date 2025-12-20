「どういうこと！？」



――思わず聞き返してしまった、と話すのは販売員のC子さん（20代）です。冬は恋人たちの季節、クリスマスは特別な日…。そんなイメージはよく聞きますが、C子さんが耳にした友人の恋愛観は、想像以上に割り切ったものでした。



「幸せ絶頂」の友人…のはずが？

クリスマス直前に彼氏ができたというC子さんの友人。12月に入ってから合コンで知り合った男性と交際をスタートし、周囲からは「タイミング良すぎるね」「ラブラブじゃん」と言われていたそうです。実際、クリスマス当日もデートを楽しみ、SNSにもそれらしい投稿が並んでいました。



ところが、年が明けて間もなく、その2人はあっさりと別れてしまいます。



あまりに短期間だったため、C子さんが理由を聞くと、返ってきたのは予想だにしなかった答えでした。



「だって、あの人はクリスマス限定の彼氏だったから」



冗談かと思いきや、友人は至って本気。C子さんは一瞬理解が追いつかなかったと言います。



友人いわく、「クリスマスを独りで過ごすのは絶対に嫌だった」「イベントが終わったら、もう目的は果たした」とのこと。将来を考えた交際というより、あくまで“イベント用”の恋人だったようです。



確かに、クリスマスが近づくと街はカップル一色になり、ひとりでいることに妙な居心地の悪さを感じる人もいるでしょう。しかし、最初から「終わりが決まっている交際」という発想に、C子さんは少なからず驚いたそうです。



クリスマス前は告白がうまくいく？

婚活ポータルサイト「オミカレ」の調査では、「クリスマスに告白されたらOKしやすくなると思う？」という質問に対し、男女ともに過半数が「YES」と回答しています。普段よりも恋愛に前向きになりやすい時期であることは確かなようです。



ただ、だからといって「クリスマスが終わったら解散」という前提で交際するケースは、やはり少数派でしょう。C子さんも「恋愛って、そんなにイベント単位で区切るものだったっけ？」と首をかしげます。



「割り切り交際」はまさかのお互い納得済み

一方で、その友人は特に後悔している様子もなく、「楽しかったし、目的は達成したから問題なし」とあっさり。聞けば、彼の方も同じ考えで後腐れは一切なかったんだとか。



クリスマスという一大イベントが人の価値観を変えるのか、それとも本音を引き出すのか。少なくともC子さんにとって、「クリスマス限定の恋人」という発想は、今でも強く印象に残っているそうです。



今年も街に溢れるであろう恋人たち。もしかしたらこのうちの何人かは、期間限定の恋人かも…？と想像してみると、なんとも言えない気持ちになってしまいます。しかし、たとえ期間限定でも、真剣でも、人それぞれの恋愛スタイルがある――そう考えると、恋の形はひとつじゃないし、自分ひとりだけの価値観では語れないものだ、とも考えられます。



どんな形であれ「楽しかった」と思える瞬間があったなら、それも一つの恋愛なのかもしれませんね。



