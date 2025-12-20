◆ 6選手絡む三角トレードでスラッガー補強に成功

現地時間19日、ピッツバーグ・パイレーツはタンパベイ・レイズ、ヒューストン・アストロズとのトレード成立を発表。レイズからブランドン・ロウ内野手（31）、メイソン・モンゴメリー投手（25）、ジェイク・マンガム外野手（29）を獲得した。

ロウは2015年のドラフトでレイズに入団し、2018年にMLBデビュー。60試合の短縮シーズンだった2020年に14本塁打を放ってワールドシリーズ進出に貢献すると、翌2021年にはキャリアハイの39本塁打・99打点をマーク。今季は134試合に出場して打率.256、31本塁打、83打点、OPS.785の好成績を残し、6年ぶりのオールスターゲーム選出を果たした

リリーフ左腕のモンゴメリーは昨季MLBデビューを飾り、今季は57登板で1勝3敗、10ホールド1セーブ、防御率5.67を記録。新人のマンガムは外野3ポジションを守って今季118試合に出場し、打率.296、3本塁打、OPS.698という成績だった。

3選手が加わったパイレーツは今季デビューの右腕マイク・バローズをアストロズに放出。この対価としてアストロズの球団1位有望株だったジェイコブ・メルトン外野手、同3位のアンダーソン・ブリトーがレイズに移った。レイズは数時間前にも先発右腕シェーン・バズをオリオールズに放出しており、2件のトレードにより計6名の有望株を獲得した。

パイレーツは2年連続の地区最下位に沈み、得点・本塁打・OPSいずれも30球団ワーストを記録。今オフはカイル・シュワーバーや村上宗隆ら強打者補強への関心が報じられていた中、残り1年1150万ドルという比較的安価な契約でMLB通算157本塁打のロウを迎え入れた。