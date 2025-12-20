¥¶ÀÄ½Õ¡ª¡Ö¹â¹»À¸¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¿áÁÕ³Ú¡ß¥À¥ó¥¹¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÇÂÐ·è
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ35Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢LIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¤¬¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¹â¹»À¸¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ª¡×¤Î¥í¥±¤ËÌ©Ãå¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÄ¶¶¯¹ë¹»¤È¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èºîÀ®¤ÎÍÍ»Ò¤òÌ¤¸ø³«ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛLIL LEAGUE¡¢KID PHENOMENON¤¬²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿´ë²è¤ÇÂÐ·è¡ª
LIL LEAGUE¤ÈKID PHENOMENON¤¬¹â¹»À¸¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë´ë²è¤ÎÂè»°ÃÆ¡ªÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Çð»ÔÎ©Çð¹âÅù³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤È¡¢¿áÁÕ³Ú¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¡õ¥ê¥ë¡¦¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Î¥À¥ó¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Þ¡¢¶ÊÌÜ¡¢±é½Ð¤Ê¤É¤òÁêÃÌ¡£°§»¢¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤ËÁêÃÌ¤ò»Ï¤áºÙ¤«¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥ê¥ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡õ¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à·è¤á¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ëºîÀï¤Î¥¥É¥Õ¥§¥Î¡¢¤¤¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤³¤³¤«¤éÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¶ÊÌÜ¡¢¥ê¥ë¥ê¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¡×¡¢¶ÊÌÜ¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡×¡Ê¥´¥À¥¤¥´¡Ë¤Ë¡£¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Éô°÷¡¦¾¾²¼¤¯¤ó¤Î»ä¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò±ÇÁü¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¡×¡¢¶ÊÌÜ¤Ï¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤â³è¤«¤»¤ë¡ÖYOUNG MAN¡ÊY.M.C.A.¡Ë¡×¡ÊÀ¾¾ë½¨¼ù¡Ë¤Ë¡£¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²Î¤¦¤ÞÉô°÷¡È¤¿¤Ã¤¯¤ó¡É¤ò¼çÌò¤Ë¡£
¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»£±Æ¾ì½ê¤ò¤È¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡ÖÃæÄí»È¤ª¡Á¡×¡ÖÅÚ¼ê»È¤ª¡Á¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ã¡¢·ë¶É¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
»£±Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
²¬Èø¿¿¸×¤µ¤ó¡¢É´ÅÄÈ»Ëã¤µ¤ó¤â¿áÁÕ³ÚÉô°÷Ìò¤Ë¡£
¥ê¥ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿È»Ëã¤µ¤ó¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤³¤Î»Ñ¡ª
»³ÅÄ¹¸Âç¤µ¤ó¤Ï»Ø´ø¼Ô¤Ë¡£
¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÎý½¬Ãæ¡¢¾¾²¼¤¯¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤ë¤È¡Ä!? ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë´ä¾ëÀ±Æá¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ò±é½Ð¡¦»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÇú¾Ð¡£¾¾²¼¤¯¤ó¤ÎÌ´¤¬³ð¤¦¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÊ¬¤±¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç»£±Æ¡£¶µ¼¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ä
¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¾å¤Ã¤Æ¹â¤¤¥¢¥ó¥°¥ë¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤ê¡Ä
¶µ¼¼¤Î³°¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤ê¡Ä
¥Ù¥é¥ó¥À¤ò²¼¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤ê¡Ä¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥É¥Õ¥§¥Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥ê¥ë¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÄí¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¡ª
¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¡õ¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Î¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¡£
»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤¹¤ë±óÆ£Íã¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁü¤ò»£±Æ¡£É×¾¾·ò²ð¤µ¤ó¤â¡ÖÍã¶õ¤¬ËÜµ¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¡£
·ä¤¢¤é¤Ð¥Ü¥±¤ë¥¥É¥Õ¥§¥Î¤ÏÌÌÇò¥·¡¼¥ó¤âËþºÜ¡£±éÁÕ¤ÎÉ÷°µ¤ÇÁÝ½ü!?
Àî¸ýÁó¿¿ÀèÀ¸¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡ª
»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ï¡¢Éô°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÃÌ¾Ð¡£¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë²¬Èøàèàá¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚÎÜ°Î¤µ¤ó¡£
ÊÔ½¸Ã´Åö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢À±Æá¤µ¤ó¡Ê¥ê¥ë1ËÜÌÜ¡Ë¡¢ÃæÂ¼ÎµÂç¤µ¤ó¡Ê¥ê¥ë2ËÜÌÜ¡Ë¡¢±óÆ£Íã¶õ¤µ¤ó¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î1ËÜÌÜ¡Ë¡¢º´Æ£½ÔÇµ²ð¤µ¤ó¡Ê¥¥É¥Õ¥§¥Î2ËÜÌÜ¡Ë¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´ÖÆâ¤Ç¤ÎÊÔ½¸¡¢Ã¯¤âÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Ë×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡©º£Ìë¤Î¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ35Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡ª
Íè½µ¤Î2¶ÊÌÜ¤Ï¡¢¥ê¥ë¤ÏË¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡ÖÇ®·ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤¤¡×¡¢¥¥É¥Õ¥§¥Î¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Âç¿Íµ¤¶Ê¤Ç¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èºîÀ®¡£2½µÏ¢Â³¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
最新回は、「ネットもテレ東」、「TVer」で無料配信中!
続きは来週の「ヴィクトリーグ!」(毎週土曜深夜2時35分放送)で放送!
¸ø¼°YouTube¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼Éô¡ª¡×¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¸ø¼°HP
X¡§@tx_victoleague
TikTok¡§@tx_victoleague
ºÇ¿·²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡¢¡ÖTVer¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
Â³¤¤ÏÍè½µ¤Î¡Ö¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥°¡ª¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¿¼Ìë2»þ35Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤ÇÊüÁ÷¡ª
