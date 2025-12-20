¡Ö¤É¤ó¤À¤±¶¯¤¤¤ó¡×¡Ö£²·³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÈB¥Á¡¼¥à¡É¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¾×·â¡ª·è¾¡¤Ç¥¢¥¸¥¢£²°Ì·âÇË¤Î¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÀïØË¡ªWÇÕ32¶¯¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¡Ö¼Â¼Á¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¤ó¡×¡Ú¥¢¥é¥ÖÇÕ¡Û
¡¡12·î18Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥ë¥µ¥¤¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥¢¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¶¯¹ë¥â¥í¥Ã¥³¤¬¥è¥ë¥À¥ó¤ÈÂÐÀï¡£±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à»àÆ®¤ò£³¡Ý£²¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥µ¥Þ¡¦¥¿¥ó¥Ê¡¼¥Ì¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç£´Ê¬¤ËÀèÀ©¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¡¢°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢88Ê¬¤Ë¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥é¥¶¥¯¡¦¥Ï¥à¥À¥é¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢±äÄ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ100Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤â¥Ï¥à¥À¥é¡¼¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢2023¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤Î¶¯Å¨¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢²¤½£ÁÈ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃæÅìÀª¤¬¤Û¤Ü¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢21Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊAFCON¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¡¢¼çÎÏ¤¬¤´¤Ã¤½¤êÈ´¤±¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈB¥Á¡¼¥à¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬FÁÈ¤ò£±°Ì¤«£²°Ì¤ÇÈ´¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇCÁÈ¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤À¤±¶¯¤¤¤ó...¡×
¡Ö¥¢¥é¥Ö¥«¥Ã¥×1.5·³¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê£²·³¤À¤Ã¤¿¤Î¤« ¶¯¤Ã...¡×
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¶¯¤¹¤®¤ë¡£FIFA¥¢¥é¥Ö¥«¥Ã¥×¤Ç¤Û¤Ü£±·³¤ÎÃæÅìÀª¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«£²·³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò¹ñÆâÁÈ¤À¤±¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¡×
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤Ã¤Æ¼Â¼Á¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¤ó¡×
¡ÖÍÌ¾¤É¤³¤í¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁØ¸ü¤¤¤è¤¦¤À¡×
¡Ö¤¤¤ÞÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç°ìÈÖ½Ü¤Ê¹ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥â¥í¥Ã¥³¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎWÇÕ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¥â¥í¥Ã¥³¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥´¡¼¥ë¡£ÆüËÜ¤¬¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÅö¤¿¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È ¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥·¥Æ¥£¹â¤¤¹ñ¤È¤â¤Ã¤ÈÀï¤¦¤Ù¤¤À¤è¡£ ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤è¤ê¤â¤Ê¤ó¤Ê¤é¤³¤ÎÁ°¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤è¤ê¤âÁá¤¤¤··ã¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤Î¡È£±·³¡É¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÎAFCON¤ËÄ©¤à¡£¤½¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
