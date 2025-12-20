超人気スポットをめぐって兄弟猫ちゃんがケンカ！ 攻守を交代しながらいつまでも戦いが続く「カゴ」の人気っぷりがスゴイ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『超人気スポット347秒』というオクタグラムとトリさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

トリ(キジシロ)とオクタグラム(ハチワレ)のしつこいねこプロレス ニコニコ生放送より抜粋

ハチワレ猫のオクタグラムちゃんが寝ているのは、この家の超人気スポットだというカゴです。

オクタグラムちゃんがパチリ、と目を覚ましたと思ったら兄弟猫のトリちゃんが近付いてきたのでした。

トリちゃんの軽くカプッとする動きで臨戦態勢になったオクタグラムちゃん。代わってと言われているようです。

猫パンチをお見舞いすると、ペロペロと毛づくろいをしてまたキッと相手を見つめます。

ガバッと襲い掛かって来たトリちゃんにしっかり応戦するオクタグラムちゃん。

しかしピョンッとカゴから出て行って、超人気スポットはトリちゃんのものになったのでした。

ちなみにトリちゃんはキジ白猫で、右目に模様がかかっています。

トリちゃんの表情に警戒が見えたと思ったら、オクタグラムちゃんがやってきました。やっぱりカゴがいいみたいです。

トリちゃんがどうするのかというと……

わりとすんなりカゴを明け渡すのでした。

カゴの中に戻って来たオクタグラムちゃんですが、何やら目をそむけました。

トリちゃんが近付いて来たのです。

先ほどとは異なり、今度は毛づくろいをして代わってアピールをする作戦を取っています。

しかしオクタグラムちゃんが無反応でいると、結局プロレスがはじまってしまいました。

動きがどんどん大きくなり……

カゴはトリちゃんのものに。

しかしその後も何だかんだでカゴの主は交代していきます。

人気過ぎて落ち着いてくつろぐことができないカゴ。超人気スポットを巡る争いの詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

視聴者のコメント