¾¡ÃË¤¦¤©¡Á¡Á¡ªÃÝÆâÎÃ¿¿¤Î¤ªÁê¼ê¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¸×¤ËÍã¤Î¤è¤Í¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¸×¤ËÍã¤ÎÊÛ¸î»Î¤Î¿Í¡ª¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÍÙ¤ì¤ë¤È¤Ï¡×£±£°£Ä£Á£Î£Ã£Å
¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¡ßÄ®ÅÄ·¼ÂÀ£×¼ç±é¤Ë¤è¤ë£Î£å£ô£æ£ì£é£ø±Ç²è¡Ö£±£°£Ä£Á£Î£Ã£Å¡×¤¬£±£¸Æü¤«¤éÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡££Ô£Â£Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤Î¾¡ÃËÌò¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÃÝÆâ¤Î¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¶ÚÆù¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬Áá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ±é¤¸¤ëÎëÌÚ¿®Ìé¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬ÅÚµï»Ö±ûÍü±é¤¸¤ëÅÄÅè¥¢¥¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Ð¥ì¥¨¤òÊÂ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤ÎÈþ¤·¤¤¡¢¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤ÎÃËÁõ¤ÎÊÛ¸î»Î¤è¤Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÍÙ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¡£±£°£Ä£Á£Î£Ã£Å¤Î¥¢¥¤Á¤ã¤ó¡¢¸×¤ËÍã¤Î¤è¤Í¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©¡©¤Ê¤ó¤Æ¿¶¤êÉý¤Î±éµ»¡Ä¡ª¡ª¤¹¤ó¤²¤¨¡ª¡ª¡×¡Ö¤Æ¤«¸×¤ËÍã¤Î¥è¥Í¤µ¤ó¤è¤Í¡©¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¹¤Ã¤´¤¤¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤¹¤®¤Æ¡¡¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡ÖÃ¯¤«£±£°£Ä£Á£Î£Ã£Å¸«¤¿¡ª¡©¡ª¡©¡¡ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¹¤Ã¤´¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÍÙ¤ì¤ë¿Í¤ä¤Ã¤¿¤ó¡ª¡©¡¡¤¢¤È¸×¤ËÍã¤Ë½Ð¤Æ¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î½÷¤Î¿Í¡ª¡¡µ¤¶¯¤¤ÊÛ¸î»Î¤Î¿Í¤â¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡ª¡©¡©¡×¤È£Î£È£Ë¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÇÃËÁõ¤Î¤è¤Í¤ò±é¤¸¤¿ÅÚµï¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£