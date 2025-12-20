¥µ¥ó¥¿¤È¥¨¥ë¥Õ¤ËÊ±¤·¤¿ÀàÅðÃÄ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ÎÁÉÊ»ý¤Áµî¤ë¡¡¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤«¤éÃåÁÛ¤È³èÆ°²ÈÃÄÂÎ¡¡¥«¥Ê¥À
¡ÊCNN¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÍâ½µ¤Ë¹µ¤¨¤¿¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¬¿©ÎÁÉÊ¤òÅð¤ó¤ÇÎ©¤Áµî¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
15ÆüÌë¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤È¥¨¥ë¥Õ¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿ÀàÅðÃÄ¤¬¥«¡¼¥È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÅð¤ó¤À¡£¤³¤Î¸å¡¢¤¢¤ë³èÆ°²È¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Ë¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¶¯Ã¥¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¿©ÎÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë·Ù»¡¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢15Æü¤Î¸á¸å9»þ40Ê¬Á°¸å¡¢¿Í¡¹¤Î°ìÃÄ¤¬¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤È»×¤ï¤ì¤ëÊª¡×¤òÅ¹ÊÞ¤«¤éÅð¤ó¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÁÜºº¤Ï¤Þ¤À¿Ê¹ÔÃæ¤À¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÀâÌÀ¡£·Ù»¡¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤òÀººº¤·¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°½Ð¤Î³èÆ°²È¤¿¤Á¤¬¼çÄ¥¤¹¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
³èÆ°²È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLes Soulèvements du Fleuve¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î°áÁõ¤òÃå¤ÆÂç¤¤ÊÇò¤¤¤Ò¤²¤òÉÕ¤±¤¿¿ô¿Í¤È¡¢¥¨¥ë¥Õ¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¿©ÎÁÉÊÅ¹¤ÎÃª¤Ë²¡¤·´ó¤»¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿©ÎÁÉÊ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÏ©ÃÏÎ¢¤Î¥í¥Ó¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ë¡ÖºÆÊ¬ÇÛ¡×¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¶â»ý¤Á¤«¤éÅð¤ó¤ÀÊª¤òÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤ËÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤Î¿ÍÊª¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ë¡£
Æ±ÃÄÂÎ¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Î¤È¤¢¤ëÃÏ¶è¤ÎÌÚ¤Î²¼¤ËÃÖ¤¡¢°ìÉô¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡ÊÃÏ°è¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸ø¶¦¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡Ë¤ËÇÛ¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖLes Soulèvements du Fleuve¡×¤ÏÌÚ¤Î²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖºÆÊ¬ÇÛ¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÏÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö°ì°®¤ê¤Î´ë¶È¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ò¿Í¼Á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤ÏÅê¹Æ¤ÇÁÊ¤¨¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤Ï¿Í¡¹¤ò¶ì¤·¤áÂ³¤±¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¶â¤òµÛ¤¤¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤Ë¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡£²æ¡¹¤Ë¸À¤ï¤»¤ì¤Ð¤³¤ì¤³¤½¤¬ÀàÅð¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤³¤½¤¬Å¥ËÀ¤À¡×
CNN¤ÈÄó·È¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤ÎÊüÁ÷¶ÉCBC¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥Ê¥ÀÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤¬Á°Ç¯Èæ¤ÇÌó5%¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÂ¾¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Åö³º¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥È¥í¿©ÎÁÉÊ¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏCNN¤Ø¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Æ°µ¡¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¾®ÇäÈÈºá¤Ï¡ÖÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¿©ÉÊ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Îº®Íð¡¢¾¦ÉÊ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¡¢¹ñºÝËÇ°×´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¾®ÇäÈÈºá¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÅ¹Æ¬¤Î²Á³Ê¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥È¤òÄ¾ÀÜÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤Î115Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Î´óÉÕ¤ò´Þ¤à¿ôÉ´Ëü¥É¥ë¤ò»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿Â¾¡¢8160Ëü¥É¥ëÁêÅö¤Î¿©ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
CNN¤ÏLes Soulèvements du Fleuve¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£