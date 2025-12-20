フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２０日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。

番組では、来年３月に開催されるＷＢＣ米国代表に２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたＴ・スクバル投手（タイガース）ら４選手が参戦することが１８日（日本時間１９日）に発表されたことを報じた。

もう一人のサイ・ヤング賞投手、スキーンズ（パイレーツ）も初参戦を表明済み。今季ナ・リーグ最多奪三振で５年連続２ケタ勝利のウェブ（ジャイアンツ）の代表入りもこの日発表された。米国主将のジャッジ（ヤンキース）を含め、前年のＭＶＰ、サイ・ヤング賞が初めて大会に勢ぞろいする。

徳光さんはこの報道を受け「のぞむところでございますよ。侍ジャパンの底力を見せつける時が来たわけでございます」と明かした。さらに、ＷＢＣは米動画配信大手「ネットフリックス」が大会を独占配信することに触れ「地上波の放送がないんで。本当に日本のテレビ局、何やっているんだと私は思うんです」と憤った。続けて「だって、あれほどまでにさ、ワイドショーも含めて、スポーツニュースもメジャー、メジャー、メジャー…ってやっているのに侍ジャパンの放送ないっておかしいな」と疑問を投げかけた。

一方で「ただし、音では聴ける」と同局でＷＢＣを生中継することを告知し「ニッポン放送を全面的に全力で応援しましょうよ」とリスナーに呼びかけていた。