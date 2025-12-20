タレントの福留光帆（22歳）が、12月19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ドタキャンされても良いが、「雑に扱われるドタキャンは嫌なんですよ」と語った。



福留光帆が自分の恋愛観を説明するという動画に続いて、交友傾向について説明する動画を公開。



「これをされたら絶交」という話題の中で、福留は「いっぱいあるよ。まず、この言葉の中にいろんな意味があるんだけど『雑に扱われること』ですね」とコメントする。



だが、福留は「今から矛盾することを言います。仲良くなれる人は『時間にルーズな人』です。だからドタキャンとかも全然いいんです。ドタキャンOK。ドタキャンもいいんですけど、でも雑に扱われるドタキャンは嫌なんですよ。これわかりますかね？ これ、わかんないよなぁ、きっとこの感覚は」と語った。