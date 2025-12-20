「さんま御殿」初出演、のんドキドキ「トークめちゃめちゃ下手くそなので、大丈夫かな？」

女優・のん（32歳）が、12月23日放送予定のトーク番組「踊る！さんま御殿！！SP」（日本テレビ系）に出演することになり、「私、トークってめちゃめちゃ下手くそなので、大丈夫かな？ ってドキドキしてます」と語った。



収録後、のんは自分が話した夢のエピソードについて「私、ハムスターが好きで！よく出るんですよ、夢の中に。で、耕して伸ばす。ハムスターを」と話しつつ「皆さんすごい楽しくて面白かった」と語った。