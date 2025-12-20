今じゃ絶対NG！昭和の卒業アルバムにあった“甘すぎる個人情報管理”とは【眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話】

卒業アルバムには住所掲載 甘すぎる個人情報管理

個人情報保護の意識はゼロに等しい

卒業アルバムをめくると、顔写真とその人の名前はもちろんのこと、自宅の住所や電話番号まで堂々と掲載されている――そんな驚きの光景が昭和では当たり前でした。

というのも、当時は友人との連絡手段が限られていて、携帯電話やメールはなく、卒業後に音信不通にならないよう、アルバムに住所や電話番号を載せておくことが「思いやり」とされていたのです。これにより、離れて暮らす同級生にも手紙を書いたり、電話をかけたりすることができました。社会全体として「情報は共有するもの」という意識が強く、危険性よりも利便性が優先されていたといえます。

しかし、この慣習には当然リスクもありました。卒業アルバムが第三者の手に渡れば、子どもの連絡先が一目でわかってしまいます。それでも当時は「個人情報」という考え自体がなく、学校も家庭もたいして危機感を持っていませんでした。

現在では、卒業アルバムに住所や電話番号を載せることはまずありません。インターネットやＳＮＳを通じた個人情報の流出が大きな社会問題となり、プライバシー保護が徹底されるようになったからです。昭和の甘すぎる管理は、その時代だからこそ成立した、人と人のつながりを保つ術でした。

昭和の卒業アルバムに載っていた情報

個人情報管理に対する価値観の変化

共有するものだった住所や電話番号などの個人情報は、デジタル社会の発展に呼応して、「守るべきもの」へと変化しました。

昭和 住所や電話番号を共有して当然。それが限られた連絡手段でもあった 平成 デジタル社会の発展に伴い、個人情報の保護に関する法律が整備される 令和 ＳＮＳ時代となり、個人情報の流出に対して強く警戒されるように

