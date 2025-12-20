2026年1月19日（月）19：00～開催決定【元東京ヤクルトスワローズ】坂口智隆さん×西田明央さんトークショー＆スリーショット撮影会！！

“グッチ”坂口智隆さんがトークショー初MCに挑戦！ゲスト西田明央さんと来季スワローズ＆セ界の行方を語る『ラブすぽ』トークショー！！

↓ 申込みはこちらから！ ↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

現役時代は東京ヤクルトスワローズの先輩・後輩の間柄としてプレーし、今もなお大の仲良しとして知られる！坂口智隆さん×西田明央さんのお二人が『ラブすぽ』トークショーに登場！！

来シーズンの巻き返しを誓う池山新監督率いる東京ヤクルトスワローズ。

現在は野球解説者として活動している坂口さんと、現役時代は“扇の要”として投手陣を支えたキャッチャー西田さんが、OBだから分かる視点で、来シーズンのスワローズ戦力分析や強化ポイントに鋭く迫ります。

そのほか、セ・リーグ他球団の戦力予想や、お二人の現役時代の思い出＆ここでしか聞けない秘話、チームメイトとの思い出などを語る、スワローズファン必見の120分！！

今回がトークショー初MCとなる“グッチ”坂口さん。

気心知れた西田さんとともに、ゆる～く、楽しく進行していきますので、ぜひ温かい気持ちでお二人のトークをお楽しみください！！

大好評！参加者全員が坂口さん＆西田さんとスリーショット写真も撮れる『ラブすぽ』トークショー！！

チケットは12/20（土）11：00から販売開始

チケット情報の詳細とお申込みはPassMarket（パスマーケット）から検索

イベント概要

【開催日時】

2026年1月19日（月）

18:15開場

19:00トークショー開始

20:50終了予定

【会 場】

メディアドゥセミナールーム（千代田区一ツ橋／パレスサイドビル５F）

東京メトロ東西線「竹橋駅」直結

【出 演】

〈M C〉坂口智隆さん（元東京ヤクルトスワローズ 他）

〈ゲスト〉西田明央さん（元東京ヤクルトスワローズ）

↓ 申込みはこちらから！↓

チケット購入ページ（別タブで開きます）

注意事項：販売サイトをご確認ください。

《主 催》 株式会社日本文芸社