筋肉！健康！美容効果も!? 体内に増やせばみるみるやせる体になる物質とは？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

体内のアルブミン値を増やせばみるみるやせる体に

筋肉にも全身の健康にも欠かせないアルブミン

筋肉量を増やすためには欠かせないたんぱく質。しかし、それだけでなく、たんぱく質をしっかりとることは、免疫力を増強し、肌や髪のつやをよくする美容効果まであります。その理由が「アルブミン」という物質です。

アルブミンは肝臓でつくられるたんぱく質で、血液中でさまざまな物質と結合し、必要な栄養素を体の各所へ運ぶ重要な役割があります。アルブミン値が高ければ、栄養素が全身に行きわたって元気いっぱいでいられます。筋肉量も増え、基礎代謝もアップします。一方、アルブミン値が低いと、筋肉量が減るだけでなく、免疫力も下がって健康状態も悪化。悪くすると、栄養失調状態に陥ってしまうのです。

このアルブミン値を上げる効果があるのがたんぱく質です。筋肉量が少ない女性や高齢者は、健康のためにも基準より多めにたんぱく質をとるようにしましょう。アルブミン値は血液検査で調べることも可能です。厚生労働省が定めた基準値は3.8～5.3g/dL。4.5g/dL以上になると筋肉がしっかりしてきます。筋肉は代謝力を高めてやせる体をつくってくれるのはもちろん、リバウンドしにくい体にもしてくれるので、アルブミン値も意識しながら、特に動物性たんぱく質をしっかり食べていきましょう。

脂肪を燃やすには「アルブミン」を増やす

アルブミンとは？

・肝臓でつくられるたんぱく質

・血管内の水分バランスを保つ

・栄養を体中の必要なところへ運んでくれる

アルブミン値と体の状態の関係

【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳