12月18日（木）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが“穴があったら入りたい”と感じた体験を明かした。

この週は特別企画「出張！DAIGOも台所in八代」。いつものスタジオを飛び出し、熊本県八代市で行った出張ロケの模様をお届けしている。4日目となるこの日は、八代の名産品「日奈久ちくわ」を使った「ちくわと明太子の磯辺揚げ」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

主役の食材・ちくわにちなんだDAIGOと先生のトークのテーマは「穴があったら入りたいと思うほど恥ずかしかったこと」。長谷川先生は小学校のころ、ドッジボールでボールをキャッチしようと勢いよくしゃがんだ瞬間、ズボンのお尻の部分が破れてしまったとか。

幸いにも家が近かったので急いで帰り、すぐに着替えて隠蔽を図ろうとしたが、「ズボンが変わってるので“どしたん？”とバレて」余計に恥ずかしい思いをしたらしい。

八代市公認キャラクターで「ゆるバース2024」覇者・ちくワンも登場。

これに「なるほど～」と笑うDAIGOにも、思い出すと恥ずかしくなるエピソードが。サングラスをかけて渋谷を歩いていたところ、道行く人が“スター”の気配に気づいた様子で興奮しながら声をあげたという。

「“あ、亀梨くんだ！”って（笑）」。どうやら、あの大人気イケメンアイドルに間違えられているようだが、だからといってどうすることもできず、「すみません、全然違います！っていう申し訳ない気持ち」でいたたまれなかったというのだ。

そんなDAIGOの“穴があったら入りたい話”に、視聴者からは「DAIGO+渋谷+サングラス＝亀梨君」「あのイケメン亀梨君に間違われるなんてめっちゃ自慢じゃないですかぁ～」「私は絶対間違えない自信あるわあ」などの反応が寄せられていた。

（※レシピ）

ちくわと明太子の磯辺揚げ

＜材料（2人分）＞

ちくわ 4本（240g）

青じそ 8枚

焼きのり 2枚

辛子明太子 80g

水菜 50g

揚げ油 適量

【☆天ぷら衣】

冷水 100ml

卵黄 1個

小麦粉 60g

＜作り方＞

（1）ちくわは縦に穴につながるまで切り込みを入れ、焼きのりは半分に切り、辛子明太子は縦長に半分に切り、青じそは縦半分に切り、水菜は3cm長さに切る。

（2）ちくわの穴の部分に青じそを敷き、辛子明太子をのせてちくわをもとの形にする。

（3）焼きのりをちくわに巻き、のりの端に水をつけて止める。

（4）ボウルに天ぷら衣の冷水、卵黄を泡立て器で合わせ、小麦粉をふるって加え、液体に粉を沈めるように軽く混ぜ合わせる。

（5）（3）に（4）をつけて170度の揚げ油で揚げて取り出す。

（6）（5）を食べやすい大きさに切り、水菜と共に器に盛りつける。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「ちくわと明太子の磯辺揚げ」の調理の様子は、12月18日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。