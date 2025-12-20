女優・玄理が20日までに自身のインスタグラムを更新。18日に39歳の誕生日を迎えたことを愛犬とのショットで報告した。

「お陰様で今年も誕生日を迎えることが出来ました！」と報告。「沢山のお祝いメッセージありがとうございます 全部読んだよー！」と祝福に感謝した。

「今年はいっぱい挑戦して、無事に生還！みたいなことの繰り返しで全く余裕なかったけど、その毎日に家族や会社の人々や仲間の支えがあったんだなぁ、と今やっと感謝と共に振り返っています」とつづった。

「皆様もどうか温かい年末年始をお過ごしください」と呼びかけた。

玄理は1986年12月18日生まれ、東京都出身。2015年に漢字表記を「玄里」から「玄理」へ変更。フジテレビ「フリーター、家を買う。」で女優デビュー。NHK「ミストレス〜女たちの秘密〜」、朝ドラ「まんぷく」、TBS「アトムの童」、映画「水の声を聞く」「ジャッジ!」「偶然と想像」など多くのテレビドラマ、映画に出演。

22年12月に俳優の町田啓太との結婚を発表。23年4月には芸能事務所レプロエンタテインメントとのマネジメント契約を報告。現在放送中のフジテレビ「院内警察」、TBS「Eye Love You」にも出演している。