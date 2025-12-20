言うことを聞かない子どもに、「悪い子にはサンタさん来ないよ」と言った経験がある人もいますよね。今回は、本当にプレゼントを用意しなかったというお母さんのエピソードをご紹介します。

僕が悪い子だから？

「小学4年生の息子の暴言がひどくて困っていました。反抗期なのか『クソババア』『消えろ』なんて言ってくるし、夕飯のおかずが気に入らないからと残したことを叱ったら、そのおかずをシンクに捨てたりして……。さすがにそのときはショックで激怒したし、あとから泣きました……。

クリスマスが近づき、息子は平然と5万近くするゲーム機が欲しいと言ってきました。価格が高いのもそうだけど、こんな息子にクリスマスプレゼントをあげることに納得できなくて……。

大人げないかもしれませんが、『お母さんのご飯を捨てるような悪い子にサンタさんは来ないよ』とハッキリ言いました。息子は『そんなことない！』と怒っていたけれど、クリスマス当日、私は本当にプレゼントを用意しませんでした。

朝になり、枕元にプレゼントがないと気づいた息子は号泣していました。トラウマを植え付けてしまったかも……と罪悪感を抱きましたが、その日以来、息子が料理を捨てることはなくなりました。息子なりに反省してくれたのかもしれません。

後日、ちゃんと息子と話し合い、食べ物は大切にすること、人を傷つけるようなことは言わないことを約束してもらいました。その約束をちゃんと守ってくれているようだったので、甘いかもしれないけど、ゲーム機はお母さんとお父さんからのプレゼントだと言って後日息子に渡しました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 「悪い子にはサンタさんは来ないよ」と言われても、子どもは「ちゃんと来てくれるもん！」と信じていますよね。その期待を裏切られたら大きなショックを受けることも……。賛否両論あるでしょうが、このことがきっかけで自分の行いを振り返ることができたのは、良かったのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。