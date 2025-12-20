日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰式「JLPGAアワード2025」が12月16日、都内のホテルで開催され、ベストプレー賞を受賞した菅沼菜々（25）が、アイドルのようなドレス姿で登場した。

【画像】「プレー時とのギャップがエグい」女子ゴルフ全日程終了、選手たちの“解放感”あふれる笑顔に反響

菅沼は自身のInstagramでこの日の衣装について「大好きな乃木坂46さんの衣装を作っている方にオーダーして作って頂きました」と明かし、特別な思いを込めた一着であったことを報告している。

公開された写真には、ふんわりと広がるゴールドを基調としたドレスをまとい、スカートの裾を軽くつまんでポーズを取る菅沼の姿が写っている。ボリューム感のある袖や立体感のあるスカートデザインが印象的で、まさにステージ衣装のような仕上がりだ。菅沼は「色々な衣装のパーツパーツなど私が好きな部分を切り取って作って下さり、ありがとうございました！」、細部までこだわった特注ドレスであることを伝えた。

【画像】特注ドレス姿の菅沼（画像は菅沼菜々公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「好きが大集合したドレスなんだね～ 素敵」「ファンミでも着て欲しい～」「ななちゃん 可愛いです とっても似合っています」「まさにアイドル」といった声が寄せられており、菅沼のこだわりが詰まったドレス姿に称賛が集まっている。