¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÇº¤àÊýÉ¬¸«¡ªËõÃã¡¦¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦ÊñÃú¤Î¡È¿À¡É¤¬Áª¤Öº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à
Ëè½µÅÚÍËÆü ¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë/TVer¤Ë¤ÆºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡£
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´Ö¶á¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ËÇº¤àÊýÉ¬¸«¤Î´ë²è¡ÖÊ¹¤±¤ÐÀäÂÐ¤Ë¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¿À¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à ¥ª¡¼¡ª¥Ð¥¤¥´¥Ã¥É¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡È¿À¡É¤¬Áª¤Öº£Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2,000¼ïÎà°Ê¾å¤ÎËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡ÈËõÃã¤Î¿À¡É¤³¤È¡¢¡ÖMATCHANNEL¡×¤ê¤Ê¤µ¤ó¡£
¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢ËõÃã°Ã¤Î¡Ö¥ê¥Ã¥ÁËõÃã¥«¥Ì¥ì¡×¡Ê500±ß¡Ë¤È¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥ÁËõÃã¥«¥Ì¥ì¡Ê¤â¤Ã¤ÈËõÃã¤Þ¤ß¤ì¡Ë¡×¡Ê600±ß¡Ë¡£
¡ÖËõÃã°Ã¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦°ì¤ÎËõÃã¤ÎÇ»¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡£°ì¸Ä¤Ë¤ªÅÀÁ°°ìÇÕÊ¬¤Î±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¡£¡Ê¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ï¡ËËõÃã1ÇÕ°û¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Ç»¤µ¤ò2¼ïÎàÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÇ»¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ê¤Ê¤µ¤ó¡£Å¹ÊÞ¤ÏÊ¡°æ¸©¤ÈÀÐÀî¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤ê¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¥«¥Ì¥ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Þ¤º¸«¤¿ÌÜ¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥«¥Ì¥ì¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥«¥Ì¥ì¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼Â¿©¤·¤¿¥Ò¥í¥ß¤È¹§ÂÀÏº¤Ï¡¢¡ÖËõÃã¡ª¡×¡Ê¥Ò¥í¥ß¡Ë¡¢¡ÖËõÃã¤À¡¢Ç»¤¤¡ª¡×¡Ê¹§ÂÀÏº¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ»¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÌ£¤¬·àÅª¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÞ»¤ìÊý¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿À¡É¤³¤È¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Ð¥ê¥¹¥¿¡¦ÇôÃ«Å¯¤µ¤ó¡£
ÇôÃ«¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢BRITA¡Ö¥Ý¥Ã¥È·¿¾ô¿å´ï ¥ê¥¯¥¨¥ê¡×¡Ê4,488±ß/³ÚÅ·»Ô¾ì²Á³Ê/¥«¡¼¥É¥ê¥Ã¥¸2¸ÄÉÕ¤¡Ë¡£
»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¥ê¥Ã¥¸¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë·Á¡£¡Ö¡Ê¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ë¤È²¼¤Ë¤í²á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¡Ê¥Ý¥Ã¥È¤Î²¼Éô¡Ë¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤¬¾ô¿å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯´ÊÃ±¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇôÃ«¤µ¤ó¡£
¡ÖBRITA¤Î¾ô¿å´ï¤òÄÌ¤·¤¿¿å¤ÇÞ»¤ì¤ë¤È¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤¬³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤È¡¢»À¤ÎÎØ³Ô¤¬·ë¹½¥Ñ¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¾ô¿å´ï¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ä¥³¥¹¥È¥³¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¡¢¥Ò¥í¥ß¤È¹§ÂÀÏº¤¬¤³¤Î¾ô¿å´ï¤ò»È¤Ã¤¿¿å¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»î°û¡£¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÈÃã¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¡ÊÁêÀ¤¬¡ËÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¹§ÂÀÏº¡£
ÊÑ¿§¤·¤Ë¤¯¤¤¤ê¤ó¤´¤ÎÀÚ¤êÊý¤ä¡¢ÀÚ¤êÊý¤À¤±¤Ç¿©´¶¤äÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÊñÃú¿Àµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊñÃú¤Î¿À¡É¤³¤È¤ª¤¤¤ê¤µ¤ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢Âæ²°¡Ö»å¥±¥º¥ê¡×¡Ê11,000±ß¡Ë¡£
¡Ö³ïÀá¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯ºÙ¤¯ºî¤ì¤ëÆ»¶ñ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ïº£¿·³ã¸©¤Î»°¾ò»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢»°¾ò»Ô¤Ï¿ÏÊª¤Î³¹¡¦¿¦¿Í¤Î³¹¤ÇÍÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿Æ»¶ñ¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤¤¤ê¤µ¤ó¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Î³ïÀá¤Ã¤Æ¡¢¥À¥·¤ò¤È¤ëÍÑ¤Ë·ë¹½Éý¤¬¹¤¤³ïÀá¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¤³¤Î»å¥±¥º¥ê¤Î¡Ë¥«¥ó¥Ê¤Î¿Ï¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇºÙ¤¤³ïÀá¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î³ïÀá¤È»å¥±¥º¥ê¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤·¤Æ¤Ï¿©¤Ù¤¿»þ¤Î¿©´¶¡£¥â¥½¥â¥½¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»å¥±¥º¥ê¤Ï¿©¤ÙÊª¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¿©´¶¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¡£
¡ÖËÍ¤¬¤³¤Î»å¥±¥º¥ê¤Ç»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ï¤·¤é¤¹¤Ç¤¹¡£Ç®¡¹¤ÎÇò¤´¤Ï¤ó¤Ë¤·¤é¤¹¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Î»å¥±¥º¥ê³ïÀá¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¾¯¤·¿â¤é¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î»å¥±¥º¥ê¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥ß¤¬¤³¤Î»å¥±¥º¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¹§ÂÀÏº¤Ï¡ÖÎäÅÛ¤È¤«ÀäÂÐ¤³¤Ã¤Á¡Ê»å¥±¥º¥ê¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎäÅÛ¤Ë¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤è¤¦¡£