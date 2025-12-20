1月1日（木）の「オー！マイゴッド！」は超開運！爆買い！ウマすぎSP！
1月1日(木)午前11時50分から午後2時15分
【出演者】
MC：ヒロミ、小泉孝太郎
出演者: 石原良純、欧勝海、武豊 （50音順）
■年男・孝太郎 世界No.1勝ち馬フォーエバーヤングと神対面！親友・武豊と京都祇園で秘伝肉料理
毎年アメリカで開催され、ダート最強馬決定戦といわれている「ブリーダーズカップクラシック」
そのレースを日本馬で初めて制した神馬・フォーエバーヤングがレース後テレビ初出演！
ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」にもサプライズ出演した競馬界の神も降臨！
さらに、レジェンドジョッキー・武豊と肉割烹の名店へ！弟・進次郎とのマル秘︎エピソードを披露
■ヒロミ寿司職人への道！94歳伝説の神に弟子入り in 金沢！見届け人は石原良純！
ヒロミが本気で極めるシリーズ、寿司編in金沢！
今回は、金沢の名店「小松 弥助」へ。
究極のマグロのヅケ！イカ三枚おろし！神が握る寿司の包丁の極意をヒロミは習得できるのか？
美食にうるさい見届け人・石原良純も弾丸で参戦！なぜかヒロミの寿司を食べるだけのために石川へ！
■最高額落札額500万円！幻のズワイガニを食べることができるのか？
ヒロミは石川県出身の欧勝海関と2026年の運勢を占うロケを敢行！
昨年度は約41万杯のうち6杯しか水揚げされなかった幻のズワイガニ「輝」。その確率なんと0.0015%！
そんな“持ってる者”にしかありつけない神ズワイガニを食べることができるのか？
■新年に買いたい！浅草かっぱ橋新春初買いツアー！
ヒロミと孝太郎が包丁や便利な調理グッズを爆買い！総額20万円以上をお買い上げ！
超高価な1点もの包丁や、見たら絶対欲しくなる調理グッズが続々登場！！
「今年はもう買わない」宣言のヒロミ…合羽橋に着いたら、結局財布が緩みっぱなし？！
孝太郎は高級包丁店で「これを買って早く鶏肉を切りたい」とモチベがアップ…。
実は料理ができない孝太郎に料理心を目覚めさせた、“感じる”マイ包丁とは？？