1月1日(木)午前11時50分から午後2時15分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

出演者: 石原良純、欧勝海、武豊 （50音順）

■年男・孝太郎 世界No.1勝ち馬フォーエバーヤングと神対面！親友・武豊と京都祇園で秘伝肉料理





毎年アメリカで開催され、ダート最強馬決定戦といわれている「ブリーダーズカップクラシック」

そのレースを日本馬で初めて制した神馬・フォーエバーヤングがレース後テレビ初出演！

ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」にもサプライズ出演した競馬界の神も降臨！

さらに、レジェンドジョッキー・武豊と肉割烹の名店へ！弟・進次郎とのマル秘︎エピソードを披露

■ヒロミ寿司職人への道！94歳伝説の神に弟子入り in 金沢！見届け人は石原良純！





ヒロミが本気で極めるシリーズ、寿司編in金沢！

今回は、金沢の名店「小松 弥助」へ。

究極のマグロのヅケ！イカ三枚おろし！神が握る寿司の包丁の極意をヒロミは習得できるのか？

美食にうるさい見届け人・石原良純も弾丸で参戦！なぜかヒロミの寿司を食べるだけのために石川へ！

■最高額落札額500万円！幻のズワイガニを食べることができるのか？



ヒロミは石川県出身の欧勝海関と2026年の運勢を占うロケを敢行！

昨年度は約41万杯のうち6杯しか水揚げされなかった幻のズワイガニ「輝」。その確率なんと0.0015%！

そんな“持ってる者”にしかありつけない神ズワイガニを食べることができるのか？

■新年に買いたい！浅草かっぱ橋新春初買いツアー！





ヒロミと孝太郎が包丁や便利な調理グッズを爆買い！総額20万円以上をお買い上げ！

超高価な1点もの包丁や、見たら絶対欲しくなる調理グッズが続々登場！！

「今年はもう買わない」宣言のヒロミ…合羽橋に着いたら、結局財布が緩みっぱなし？！

孝太郎は高級包丁店で「これを買って早く鶏肉を切りたい」とモチベがアップ…。

実は料理ができない孝太郎に料理心を目覚めさせた、“感じる”マイ包丁とは？？