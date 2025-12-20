¡ÚMLB¡Û¡Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û267²¯±ß¡×¥É¥¸¥ãー¥¹¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Î¡ÈìÔÂôÀÇ¡É¤À¤±¤Ç²¼°Ì12µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤òÎ¿²ï¡¡¿¼¹ï¤Ê³Êº¹¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤ÎÀïÎÏ¶Ñ¹Õ²½¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¡ÖCompetitive Balance Tax¡ÊCBT¡Ë¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖìÔÂôÀÇ¡×¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ç¯ÊðÁí³Û¤¬°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿µåÃÄ¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ç¡¢º£µ¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬9µåÃÄ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬1²¯6937Ëü5768¥É¥ë¡ÊÌó267²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ç30µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¢£»ñ¶âÎÏËÉÙ¤Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯2µåÃÄ¤âÎ¿²ï
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØUSA¥È¥¥¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²ー¥ëµ¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬µÏ¿Åª¤ÊÀÇ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿ºÇ½ªÅª¤ÊCBTµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢µåÃÄÊÌ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ÈìÔÂôÀÇ°ìÍ÷¤ò¸ø³«¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÇ¯ÊðÁí³Û¤¬4²¯1734Ëü1608¥É¥ë¡ÊÌó658²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿ìÔÂôÀÇ¤¬1²¯6937Ëü5768¥É¥ë¡ÊÌó267²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¤ä¥í¥Ã¥ー¥º¡¢¥Ö¥ë¥ïー¥º¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ê¤É²¼°Ì12µåÃÄ¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤Ç¥á¥¸¥ãー»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ËÅþÃ£¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤À¤±¤ÇÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤òÎ¿²ï¤·¤¿¡£
ìÔÂôÀÇ2°Ì¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î9163Ëü7501¥É¥ë¡ÊÌó144²¯5600Ëü±ß¡Ë¤ÈÂç¤¤Ê³«¤¡£3°Ì¥ä¥ó¥ー¥¹¡¢4°Ì¤¬¥Õ¥£¥êー¥º¤Ç¡¢5°Ì¤Ë¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤ÇÀï¤Ã¤¿¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥µ¥é¥êー¥¥ã¥Ã¥×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ñ¶âÎÏ¤¬¤¢¤ëµåÃÄ¤ÎÌµÀ©¸Â¤ÊÊä¶¯¤òÍÞÀ©¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ãÈ¿¥é¥¤¥ó¶áÊÕ¤ÎµåÃÄ°Ê³°¤ÏËØ¤ó¤Éµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£