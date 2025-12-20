2026年1月1日（木）11:50〜14:15 日本テレビ系で「ヒロミ・小泉孝太郎のオー！マイゴッド！開運！爆買い！ウマすぎSP」 を放送。放送内容を紹介！

●最強勝ち馬！フォーエバーヤングがレース後テレビ初登場

ダート最強馬決定戦「ブリーダーズカップクラシック」を日本馬で初めて制した神馬・フォーエバーヤングがレース後テレビ初出演！ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」出演の競馬界の神も降臨！

●武豊と京都散策

小泉孝太郎が旧友・レジェンドジョッキー武豊とおすすめ京都肉割烹へ！現役防衛大臣で孝太郎の弟・進次郎氏とのエピソードも。武が進次郎氏を京都で案内した夜とは？

●ヒロミ寿司職人への道！94歳の伝説に弟子入り in 金沢

いわく、東に「すきやばし次郎」、西に「小松 弥助」あり――究極のマグロ漬け！イカ三枚おろし！神が握る寿司の包丁の極意を、ヒロミは習得できるのか？

そして、美食にうるさい（？）石原良純も弾丸で参戦。ヒロミの寿司を食べるだけのために石川へ！見届けた結果は？

●新年に買い換えたい！浅草かっぱ橋爆買いツアー！

超高価な1点もの包丁や、見たら絶対欲しくなる調理グッズが続々登場。「今年はもう買わない」宣言のヒロミだが…合羽橋に着いたら、結局財布が緩みっぱなし!?孝太郎は高級包丁店で「これを買って早く鶏肉を切りたい」とモチベがアップ。実は料理ができない孝太郎に料理心を目覚めさせた、“感じる”マイ包丁とは？

●番組概要

MC：ヒロミ 小泉孝太郎

出演：石原良純 欧勝海 武豊（50音順）

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：劉雅莎 藤粼一成

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

