令和7年度天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会のファイナルラウンドは12月11日（木）から東京体育館で開催。

20日（土）に行われた皇后杯ファイナルラウンド準決勝では、大阪マーヴェラス（大阪・SV）と埼玉上尾メディックス（埼玉・SV）が対戦した。

大阪MVはアウトサイドヒッター（OH）に林琴奈と田中瑞希、ミドルブロッカー（MB）にサマンサ・アリシア・フランシスと大山遼、セッター（S）に東美奈、オポジット（OP）にリセ・ファンヘッケ、リベロ（L）に西崎愛菜をスタメンに起用。

対する埼玉上尾はOHに内瀬戸真実とオクム大庭冬美ハウィ、MBに山中宏予と入澤まい、Sに岩崎こよみ、OPに黒後愛、Lに岩澤実育をスタメンに起用した。

第1セット、大阪MVはエースの林の攻撃がブロックに阻まれる場面が見られ、埼玉上尾がリードする入りとなった。追いかける大阪MVは徐々に点差を縮めにかかるも、埼玉上尾も簡単には追いつかせない。セット中盤、両チームともに選手交代を駆使して試合を進める形となり、大阪MVは連続得点で19-19と同点に追いつく。21-20で逆転に成功した大阪MVがセットポイントを握ると、最後はファンヘッケが得点し25-23で大阪MVが第1セットを先取した。

第2セットも先にリードを奪ったのは埼玉上尾だったが、このセットでも塩出仁美と宮部愛芽世を2枚替えでコートに送った大阪MVは、中盤で埼玉上尾の背中を捕らえ一歩前に出た。一方の埼玉上尾はなかなか攻撃が決まらずに苦しみ一時6点のリードを許す形となり、20-14と大阪MVが先に20点台へと乗せた。その後も大阪MVの流れで試合は進み、25-16と大幅にリードして第2セットも連取した。

第3セットはファーストポイントから長いラリーとなった。あとがない埼玉上尾はこのセットどうにかリズムを作ろうと粘り強く攻撃につなげ、13-12とセット中盤で逆転に成功。その後は拮抗した戦いとなるも、再び大阪MVがリードを奪い終盤の戦いへと入った。田中のスパイクでマッチポイントを握った大阪MVは、ファンヘッケのスパイクで25点目を取り、セットカウント3-0でこの試合に勝利した。

勝利した大阪MVは、あす21日（日）11:00より、ヴィクトリーナ姫路（兵庫・SV）vs NECレッドロケッツ川崎（神奈川・SV）の勝者と決勝を戦う。

■試合結果

大阪マーヴェラス 3-0 埼玉上尾メディックス

第1セット 25-23

第2セット 25-16

第3セット 25-18