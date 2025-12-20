今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。インドの「『メッシ見えない！』ファン暴動高額チケットで不満爆発」についてです。

12月13日、インド東部の最大の都市コルカタ――。

多くの観客がカメラを構え、大熱狂。そこに車で登場したのが……

観客「メッシ メッシ」

ファンツアーのためインドを訪問したサッカー・アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手です。世界的スターの登場に観客のボルテージは最高潮！ しかし、この後、スタジアムの雰囲気が一変します。メッシ選手が手を振りながら退場。すると…数百人の観客が一斉にピッチに乱入。テントは倒され、何かを破壊する様子も。

そのワケは――。

「何も見えなかった。これは詐欺だ。お金も感情も時間も――すべてが無駄になった」

メッシ選手が政治家や主催者、警備員に囲まれていて、その姿はほぼ見えず、1時間40分を予定していたイベントが20分に短縮されたことで暴動に発展。さらに。

「チケットを見てくれ。1万ルピー（約1万7000円）と1万2000ルピー（約2万円）だ。顔すら見えなかった」

チケットの価格はおよそ2万円でインドの平均月収の半分以上と、高額なためファンの怒りが収まらず、ついに追加の部隊も出動。この混乱により、地元警察はイベントの主催者を逮捕しました。