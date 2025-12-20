「しゃぶ葉」高コスパの裏側 「一番大きいのは」マネージャーが明かす食材調達
きょう20日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜 後1：00 ※関西ローカル）は、しゃぶしゃぶレストラン「しゃぶ葉」の裏側に迫る。
【場面カット】ブラマヨ、スタジオでしゃぶしゃぶを楽しむ
しゃぶ葉は、全国に300店舗以上を展開し、年間売上は500億円以上、最大の特徴は選べる種類の多さ。だし、肉、タレ、豊富な薬味の組み合わせは、なんと2兆通り以上にもなるという。
一方、食べ放題の値段は、一番高い土日祝ディナーの「国産牛食べ放題コース」で、ラム肉、九州黒豚、鶏肉等に加えて、カレーやサラダ、デザートに寿司まで付いて4289円（税込）。一番手頃なコースは平日のランチ限定、鶏肉も食べられる「豚バラ食べ放題コース」で1539円（税込）。
なぜこんなに低価格を実現できるのか、その裏側についてマネージャーの三好雅也氏は「一番大きいのは、すかいらーくのグループ力を生かした食材調達でございます」と胸を張る。
実は、しゃぶ葉はガストやバーミヤンなど複数の飲食ブランドを持つ「すかいらーくグループ」で、全体で一括して仕入れることでコストを削減。自社のバイヤーが時期ごとに適した産地から、その時一番おいしくて安い食材を仕入れている。その調達先は世界40ヶ国に及び、為替変動のリスクも想定した長期契約を基本にしているという。また、セントラルキッチンで毎朝下ごしらえを行い、加工費を抑えている。
番組では、しゃぶ葉のさらなる裏側として、コロナ禍に見舞われた数年前、“しゃぶしゃぶ×ビュッフェスタイル”で大ピンチとなったものの、そこからの復活の一手となった秘策が明かされるほか、次回のドリンクバーが半額以下になる独自サービスも紹介する。
