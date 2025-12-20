楽天は２０日、所属する４選手が、２２日発売の情報誌『ＪＵＮＯＮ』２月号（主婦と生活社、税込９５０円）に登場することになったと発表した。楽天の選手が『ＪＵＮＯＮ』に掲載されるのは、今回が初めて。

登場するのは、黒川史陽内野手、中島大輔外野手、古謝樹投手、宗山塁内野手の４人。誌面では、今企画のために特別に撮り下ろされたグラビアページで、普段のユニホーム姿とは異なる洗練されたファッションに身を包んだ「新たな一面」を披露した。

また、４選手によるスペシャルクロストークも掲載。ファンへの思いやプライベートの意外な素顔を、チームメートならではの掛け合いで深掘りした、チームワークの良さが垣間見える見逃せない内容となった。

ＪＵＮＯＮはテレビ、映画、音楽シーン、スポーツなどの各分野で今一番輝いているスターが登場する女子のための総合エンターテインメント誌。「あなたの隣のすてきな男の子、推薦してください」をキャッチフレーズに、１９８８年にスタートしたジュノン・スーパーボーイ・コンテストも毎年開催し、数々のスターを世に送り出している。

４選手が掲載されたＪＵＮＯＮは楽天イーグルスグッズショップエスパル仙台店や全国の書店、コンビニエンスストア。ネット書店などで販売される。