ZARA、日本初のメンズストア「ZARA MAN」12・20オープン 特別な家具＆独自レイアウト、2フロア構成【写真一覧】
ZARAはきょう20日、大阪・心斎橋に、日本初となるメンズストア「ZARA MAN心斎橋筋」をオープンした。
新店舗は、ブランドの最新イメージを取り入れ、新たな商品ディスプレイエリアと先進的なテクノロジーを導入。特別な家具や独自のレイアウトで構成された“ブティック”スペースがコレクションを引き立て、顧客と商品の関係性をより豊かにする空間となっている。
ZARAアーキテクチャースタジオによるデザインで、2フロア・約600平方メートルで構成。心斎橋筋に面した店舗は静かな佇まいで周囲に呼応し、焼杉調の木材を用いたファサード、手作業で仕上げたブラックメタルのロゴ、そしてブランド名をカタカナで記した行燈が、店内で広がる体験へと穏やかに導く。焼杉調の質感とガラスのファサードで構成された外観からは、空間を特徴づけるダークウッドの洗練されたパレットを垣間見ることができる。
店内は、ダークウッドの壁面とシームレスなコンクリート床で構成された開放感あふれるエントランスホールからはじまり、スペイン産の石灰岩による彫刻的な階段が2フロアを優雅につなぐ。インテリアは、再解釈したスヌケ材、明るい漆喰仕上げの壁面、日本のグレーウッドが共存する一連のつながりのある空間として展開し、素材の質感と雰囲気が調和する世界観を生み出している。また、奥には日本の障子を想起させるスクリーンが繊細な影を落とし、静謐なムードを演出。ヴィンテージのモーターサイクルが都会的なアクセントをもたらす。
今回のオープンを記念し、ZARAはガリシアと日本を結ぶ特別展示を開催。ガリシア地方の伝統的な雨よけ用の衣服「コロサ」をアルバロ・レイロが再解釈した作品と、濱谷浩（1915-1999）の写真作品とが対話を生み、素材と文化の記憶に対する共通の感性を浮かび上がらせる。また、アルバロ・デ・ラ・ベガの彫刻や日本のアンティーク家具が展示され、心斎橋の旗艦店から続くクリエイティブなコラボレーションをさらに広げている。
体験の終着点となるのは、「リスニングルーム」。同空間は”素材そのものが音に耳を澄ます”というコンセプトのもと、スペイン人アーティストのルーカス・ムニョスによるカスタムスピーカーとレコードを通じて、音がストアの物語と調和する感覚を味わうことができる。障子に着想を得た吹き抜けの大窓には、微かに揺れる樹々の影が映し出され、まるで空間に残響する音のように静かに漂う。
「ZARA MAN 心斎橋筋」では、さまざまな体験を提供するために異なるエリアを設け、ブランドならではのラインやコレクションを展開する専用スペースを用意する。
