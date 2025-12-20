前髪命を公言する菅沼菜々、撮影ギリギリまでチェック

ドレスアップした女子プロゴルファーが見せた“こだわり”と、アシストした先輩のほっこりシーンにファンが沸いている。「微笑ましい」「女子ですね」「優しい」とコメントが集まった。

16日に行われた日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）の年間表彰式では、普段はゴルフウェア姿の選手たちが思い思いに着飾った姿で集合写真の撮影に臨んだ。そこで前髪を気にしていたのが白い、アイドル衣裳風のドレスをまとった菅沼菜々だ。

ピンクの肩出しドレス姿の河本結が、スマートフォンの裏側に仕込んだ鏡を貸して“アシスト”すると、菅沼は一礼して撮影位置に戻っている。協会の公式Xがこの一部始終を動画で公開すると、ファンからのコメントが並んだ。

「皆様美しい衣装ですね これは男子ゴルファーはできない」

「微笑ましい！」

「そりゃ前髪命系ですから? 結ねぇさんも優しい」

「アスリートも、試合を離れれば女子ですね」

菅沼はこの日の衣装について、自身のXで「今年も大好きな乃木坂46さんの衣装を手がけている方にお願いし、制作して頂きました！」と裏話を明かしている。



（THE ANSWER編集部）