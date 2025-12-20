163cm¤Î¹ë²÷¥À¥ó¥¯¤ËÁûÁ³¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡×¡¡216cm¥·¥ã¥Ã¥¯Ä·¤Ó±Û¤¨¡Ä¡Ö¤·¤«¤âµÕ¼ê¤Ç¡×
¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤Î¥À¥ó¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥ó¥¯¥Þ¥ó¡×
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¤Î¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡È¥·¥ã¥Ã¥¯¡É¤³¤È¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë»á¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥À¥ó¥¯¥Þ¥ó¡×¤Ç¾×·â¤Î¥À¥ó¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¿ÈÄ¹5¥Õ¥£¡¼¥È4¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó162.6¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥¿¥¤¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¡¢7¥Õ¥£¡¼¥È1¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó215.9¥»¥ó¥Á¡Ë¤Î¥·¥ã¥Ã¥¯¤òÄ·¤Ó±Û¤¨¤ëÄ¶¿ÍÅª¤ÊÄ·Ìö¤òÈäÏª¡£¿³ºº°÷¤â°¢Á³¤È¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ã¥¯¤â¿®¤¸¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥À¥ó¥¯¥Þ¥ó¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡£¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¿³ºº°÷ÀÊ¤Ë¤¤¤¿¥·¥ã¥Ã¥¯¤ò»Øº¹¤·¡¢¥ê¥ó¥°²¼¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£2¿Í¤ÎÇØÈæ¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÎÆ¬¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¯¤Î¸ª¹Ã¹ü¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤·¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ê¥ó¥°²¼¤ËÎ©¤Ã¤¿¥·¥ã¥Ã¥¯¤ÎÇØ¸å¤«¤é¡¢½õÁö¤ò¤Ä¤±¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ä·Ìö¡£¥·¥ã¥Ã¥¯¤ò¸Ù¤®¤Ê¤¬¤é¸åÆ¬Éô¤Ç¹½¤¨¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥Ð¡¼¥¹¥À¥ó¥¯¤òÃ¡¤¤³¤ó¤À¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¡¼¡ª¡¡¤·¤«¤âµÕ¼ê¤Ç¤À¡ª¡¡µÕ¼ê¤Ç¤À¤¾¡ª¡¡¥ª¡¼¡ª¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¤ËÏ¢¸Æ¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤âÆ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¡¢´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¤ê¤È°¢Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¸ø¼°X¤¬±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¿¥¤¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï5¥Õ¥£¡¼¥È4¥¤¥ó¥Á¡¡¥·¥ã¥Ã¥¯¤Ï7¥Õ¥£¡¼¥È1¥¤¥ó¥Á¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«!?¡×¤È¶Ã¤¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë