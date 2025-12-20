SUPER EIGHT横山裕「めちゃくちゃ嫌いだった」と言われた先輩実名告白 意外な理由にスタジオ驚き
【モデルプレス＝2025/12/20】SUPER EIGHTの横山裕が18日、フジテレビ系「トークィーンズ」（毎週木曜23時〜）に出演。ジュニア時代を振り返る場面があった。
【写真】滝沢秀明氏が嫌いだった同世代アイドル
横山は、嵐や俳優の山下智久との共演を回想し「『なんとか爪痕残さなあかん』ってやってたから、めちゃくちゃ横暴なやり方でやってたと思う。話聞いてなかったもん」「自分自分でやってたから、自分の話しかしてなかった。めちゃくちゃ迷惑かけてたと思う」と振り返った。共演者から「その話を後でどなたかと話したか」と聞かれると、横山は「タッキー（滝沢秀明氏の愛称）とかとしたよ。『めちゃくちゃ嫌いだったよ』って言われて」と株式会社「TOBE」の代表取締役・滝沢氏との思い出を告白。スタジオからは驚きの声が上がっていた。
また、MCとして活躍する村上信五について「めっちゃ嫉妬してた」「めちゃくちゃ羨ましかったし『何で俺じゃないねん』って」と口にする場面も。続けて「でも、当たり前なんですよ。村上ってめちゃくちゃ努力してたから。いろんなディレクターさんの話を聞いたり、諸先輩方に『MCってどうするんですか？』ってほんまに聞き回ってたし。『こいつに勝たれへん』と思ったから『違う戦い方せな』って切り替えれた」と村上への尊敬をにじませていた。
滝沢氏は、2018年に芸能活動を引退。「タッキー＆翼」も同年に解散した。その後、旧ジャニーズ事務所のプロデューサー・副社長を経て、2022年に退社。2023年に芸能事務所「TOBE（トゥービー）」を設立し、代表取締役として裏方業に専念している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】滝沢秀明氏が嫌いだった同世代アイドル
◆横山裕、滝沢秀明氏との思い出回顧
横山は、嵐や俳優の山下智久との共演を回想し「『なんとか爪痕残さなあかん』ってやってたから、めちゃくちゃ横暴なやり方でやってたと思う。話聞いてなかったもん」「自分自分でやってたから、自分の話しかしてなかった。めちゃくちゃ迷惑かけてたと思う」と振り返った。共演者から「その話を後でどなたかと話したか」と聞かれると、横山は「タッキー（滝沢秀明氏の愛称）とかとしたよ。『めちゃくちゃ嫌いだったよ』って言われて」と株式会社「TOBE」の代表取締役・滝沢氏との思い出を告白。スタジオからは驚きの声が上がっていた。
◆横山裕、村上信五に「嫉妬してた」
また、MCとして活躍する村上信五について「めっちゃ嫉妬してた」「めちゃくちゃ羨ましかったし『何で俺じゃないねん』って」と口にする場面も。続けて「でも、当たり前なんですよ。村上ってめちゃくちゃ努力してたから。いろんなディレクターさんの話を聞いたり、諸先輩方に『MCってどうするんですか？』ってほんまに聞き回ってたし。『こいつに勝たれへん』と思ったから『違う戦い方せな』って切り替えれた」と村上への尊敬をにじませていた。
滝沢氏は、2018年に芸能活動を引退。「タッキー＆翼」も同年に解散した。その後、旧ジャニーズ事務所のプロデューサー・副社長を経て、2022年に退社。2023年に芸能事務所「TOBE（トゥービー）」を設立し、代表取締役として裏方業に専念している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】