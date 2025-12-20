「まるで漫画のキャラクター」「顔と肉体のギャップがスゴすぎ」と話題になることもある女性ボディビルダーのみさみささん（31）。現在は「IFBB PROボディビルダー」として活動し、世界最高峰のコンテストとされる「オリンピア」の頂点を目指して日々トレーニングを重ねている。

【ギャップえぐすぎ!!】「ゴリマッチョ美人」みさみささんがバッキバキに仕上がった、大会出場時の姿をじっくり見る

ボディビルを始める前は「最も過酷な陸上競技」といわれることもある混成七種競技の実業団選手だったというみさみささん。それまでボディビルとは全く縁がなかったという彼女は、なぜボディビルの世界に足を踏み入れたのか。本人に聞いた。（全2回の1回目／続きを読む）



陸上競技からボディビルの世界へと転身した、みさみささん（左）。写真は夫婦の趣味だという海外旅行での1枚（写真＝本人提供）

◆◆◆

太ももに槍が刺さる大ケガをしたことも

――ボディビルの世界で活躍する前は、陸上競技に打ち込んでいたそうですね。どんなきっかけがあったんですか。

みさみささん（以下、みさみさ） 母が元バスケットボール選手で、足腰を鍛えるという方針のもと、みんなが保育園まで通園バスで通うなか、私だけは毎日歩いて通っていました。そのおかげか、保育園時代から男の子より足が速かったんです。

母はバスケットボールをやらせたかったようですが、陸上競技のほうが自分には合っていると感じて、中学生から本格的に始めました。高校時代から混成七種競技に取り組み、全国優勝を目指して練習に打ち込んでいましたが、ケガに悩まされることも多かったですね。

――どんなケガが多かったんですか。

みさみさ 肉離れが多かったですね。あとはケガというよりも事故ですが……太ももに槍が刺さったこともありました。雨で走路が濡れていた日に自主練していて、槍が地面に刺さっているところに猛スピードのまま突っ込んでしまったんです。血がすごく出て、本当に激痛でした。でも試合が近かったのでみんなを動揺させたくなくて、自力で槍を抜いて、ケガのことは隠していました。

「バチン！」と大きな音がして、アキレス腱が断裂→陸上を引退

――めちゃくちゃ逞しいですね。

みさみさ 普通に歩けてはいましたし、我慢強い性格なんですよね。顧問にも黙って試合に出場したんですが、刺さった箇所の周辺が真っ青に腫れ上がって、テーピングだけじゃごまかしきれず、結局バレてすごく怒られましたけど。今でも痕が残っています。

――その後、2019年まで実業団で陸上競技を続けていたそうですが、引退の理由は？

みさみさ アキレス腱を断裂したのが大きな転機でした。 試合のアップ中に「バチン！」と大きな音がして「あ、これ終わったな」と直感しましたね。アキレス腱のケガで多くの選手が引退していくのを見てきたので。

アドレナリンが出ていたので痛みは一時的に感じませんでしたが、だんだん足に力が入らなくなり、最終的には足を着けないほどの激痛で病院に行きました。手術は全身麻酔で受け、術後はギプス固定と松葉杖で数週間過ごしました。最初の1カ月は本当に痛くて、今でも天候が悪い日や朝ベッドから起きるときには「痛いな」と感じることもあります。

結局、競技を続けるのは無理。陸上競技で生きていくと決めていたので、生きがいを失ってこれから先どうすればいいのか、ただ呆然としていました。

「ピンクゴリラ」と呼ばれるほど、体ががっしりしていた

――同年12月にボディビルダーとして初のボディコンテストへ出場していますね。なぜボディビルに転向を？

みさみさ 陸上を続けられなくなったとき、今も仲良くしている友達から「お前、ボディビルダーなら世界一を狙えるよ」と言われたのが大きなきっかけでした。とはいえそれまでボディビルの世界には全く縁がなくて、「何その世界？」みたいな感覚だったんです。

――自分がボディビルダー向きだと実感したのは、どのあたりからですか？

みさみさ トレーニングを重ねるうちに、自分の体型が明らかに変わっていく実感もあって、半年ほどで「陸上では、もう世界を狙えないけど、ボディビルで世界一になればいい」と気持ちが変わっていきました。

昔から筋肉がつきやすい体質ではあったんです。ピンクが好きで持ち物がピンクだらけだったんですけど、体つきががっしりしていたこともあって高校時代は「ピンクゴリラ」と呼ばれていたくらいで（笑）。

――陸上からボディビルダーに転向するにあたって苦労したことは？

みさみさ 陸上競技のトレーニングでは全身を一気に使う動きが基本だったんですが、ボディビルでは特定の部位にしっかり重さを乗せるトレーニングが基本なんです。何をしても全身を使ってしまうクセが抜けず、その感覚を切り替えるのが難しくて、移行には1年くらい悩みましたね。

ストレスで「炊飯器から手づかみ」してご飯を食べたことも

――ボディビルダーは大会前になると、身体を仕上げるために体脂肪を落として過酷な減量に取り組むとされています。すぐに適応できましたか？

みさみさ 大会に初出場するまでは、初心者らしい失敗をたくさんしました。コーチもいないまま自己流で減量をして、夜中にバッと起きて炊飯器から手づかみでご飯を食べる「キレ食い」を繰り返したり、1日2回のトレーニングをしながら、サプリだけを飲んで2週間も絶食状態で生活したり。

最終的に感覚がおかしくなり、食欲も湧かなくなっちゃったんです。ガリガリになるだけで筋肉もつきませんでしたし、コンテスト後は反動で食欲が爆発して1カ月で15キロもリバウンドしました。

――大会の結果はどうだったのですか？

みさみさ 当然ながら負けました。でも、そこで味わった悔しさが自分に火をつけました。ガムシャラにやるだけではダメだと思ってコーチと契約し、食事やコンディション管理、ポージングの細部まで見直して、正しいやり方で、自分を徹底的に追い込むようになりました。

アメリカで味わった衝撃と、得た自信

――2022年に日本国内の大会で優勝を果たし、世界最大のボディビル連盟の公認プロ資格「IFBB PRO CARD」を獲得されました。以降、世界へと活躍の幅を広げていますね。

みさみさ 国内のジムだと「すごいね！」とよく言われて自信もあったのですが、アメリカではジムに行けば性別に関係なく、自分より筋肉が大きい人が普通にいることに驚きました。

私のクラスである「フィギュア」はバランスやフェミニンさも評価ポイントなので、ただ体が大きいだけではダメなんです。とはいえ海外のコンテストに挑み始めたころは、周りのサイズ感に気圧されました。でも上位入賞できてからは、どんなに大きい選手を見ても自信を失くすことはなくなりました。

「こんな体で妊娠できるの？」「こんな体、気持ち悪い」と言われることも……

――2025年から本格的にアメリカのIFBBプロ大会へ参戦し、数多くの主要大会で入賞を果たしています。今後はアメリカでの活動がメインになりますか？

みさみさ 最高峰の舞台であるオリンピアもアメリカですし、本場ですからね。今年からは、絶対にアメリカで顔も名前も覚えてもらうという覚悟で主戦場を移しています。アジア人選手は珍しいので注目してもらえる場面も多いんですよ。みんな金髪や派手なヘアで出てくるなか、私はあえてストレートロングの黒髪で出場して目立つようにしています。

――国内外の大会で入賞し、メディア露出も大きく増えていますよね。アイドルのようなビジュアルと、鍛え抜かれた筋肉のコントラストによって「顔と肉体のギャップがスゴい！」といった声もよく聞きます。

みさみさ 女性でここまで筋肉をつけたいと思う人は少数派なのか、もともと男性ファンが多かったんです。ここ数年で女性ファンが明らかに増えて、やっててよかったと思えます。

一方で「こんな体で妊娠できるの？」「女がこんな体なんて、気持ち悪い」といった声も増えて、最初は多少気にしていました。今では免疫がつきましたし、何を言われても自分の好きなように生きるという信念に従って、気にしないようにしています。

〈「生理が来なくていい、と思う選手は多い」ボディビル世界一を目指す『美人過ぎるマッチョ』（31）が明かす“妊活”の苦労〉へ続く

（福永 太郎）