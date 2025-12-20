〈「顔と肉体のギャップがスゴすぎ」と話題に…ボディビル世界一を目指す『ゴリマッチョ美人』（31）の「知られざる過去」〉から続く

「まるで漫画のキャラクター」「顔と肉体のギャップがスゴすぎ」と話題になることもある女性ボディビルダーのみさみささん（31）。現在は「IFBB PROボディビルダー」として活動し、世界最高峰のコンテストとされる「オリンピア」の頂点を目指して日々トレーニングを重ねている。

ボディビルを始める前は「最も過酷な陸上競技」といわれることもある混成七種競技の実業団選手だったというみさみささん。それまでボディビルとは全く縁がなかったという彼女は、なぜボディビルの世界に足を踏み入れたのか。本人に聞いた。（全2回の2回目／#1から続く）



左がみさみささん。夫婦の趣味だという海外旅行にて撮影した1枚（写真＝本人提供）

1日5〜6食、ほぼ同じものを食べ続ける

――ボディビルダーは、理想的な筋肉のために厳しい食事管理が求められるかと思います。普段の食生活について教えてください。

みさみささん（以下、みさみさ） 食事はすべてコーチの指示に従い、ほぼ毎日同じメニューを食べるように徹底しています。コストコで鶏胸肉のひき肉や卵白をまとめて買って、それらを一緒に炒めて野菜を加え、スパイスで味付けするのが定番メニューです。これを1日に2〜3回は食べます。ほかには、サーモンや牛赤身肉を焼いて食べることが多く、だいたい1日で5〜6食ですね。

こういう食事をずっと繰り返しても、まったく飽きないんです。多少メニューを変えてもいいのですが、変えるのが面倒で、結局ほぼ同じものを毎日食べています。

――減量や厳しい食事制限中、一時的に食事制限のストレスの緩和を図ってたくさん食べる「チートデイ」は設けていますか？

みさみさ 私の場合は「ハイカーボデイ」と呼ばれる、炭水化物を多めにとれる日をつくっています。仕上げ期は週に1回、それ以外の時期は2〜3週間に1回ほどのペースで、コーチの体調チェックと指示に合わせて実施します。

その日は通常の約3倍の炭水化物を食べられるので、前日から楽しみで仕方ないです。「やっと食べられる日だ！」という気持ちになり、朝4時くらいに目が覚めることもありますね。

――減量期にはさらに厳しい食事制限があると思います。どんな工夫で乗り切っていますか？

みさみさ 私は人が食べている様子を見るだけでかなり満足できるタイプなので、好きな食べ物を周りの人に食べてもらい、その姿を見ることで気を紛らわせています。減量期になるとお菓子を周囲に配りまくって「太るからやめて」と友達からクレームが来ることもありますね（笑）。パンが大好きなので、今シーズンもよく周りの人にパンを差し入れしていました。

「上手に休むことで強くなれる」 3日に1日は休み、1日に11時間眠る

――ボディビルの世界では、日々の生活リズムも大切だと聞いています。1日の生活の流れを教えてください。

みさみさ 起床するのはだいたい朝7〜8時で、起きたらまず7匹の猫のお世話をしてから、自宅の有酸素マシンで30〜40分ほど運動。その後にポージング練習を行い、その写真をコーチに送っています。家事は夫がほとんど担当してくれているので、朝ごはんを食べたあとは自分の担当である洗濯だけを済ませます。

午前中はメールの返信や事務作業、勉強などをしつつ、比較的ゆったりと過ごすことが多いですね。昼ごはんを食べて12時ごろにジムへ向かって、約1時間トレーニング。トレーニング後に有酸素運動やポージング練習を追加するので、ジムには2時間くらい滞在しています。夜にもう一度有酸素運動をすることも多いですね。私の場合は、このサイクルを「2日トレーニングして1日休む」というリズムで回しています。

――睡眠時間はどれくらいですか？

みさみさ 昼に2時間昼寝して、夜も9時間ほど眠るので、1日およそ11時間睡眠をとっています。減量末期になると空腹で眠れなかったり、コンテスト前の緊張で寝つけなくなったりする選手も多いのですが、私はそういったことが一切なくて。安定して十分な睡眠を取れることが、自分の体力や強さの大きな支えになっていると感じています。

――1日休みを挟むのもそうですし、睡眠もそうですし、体を適切に休めることが大切なんですね。

みさみさ 初心者のころは「毎日無理してでもトレーニングしないと筋肉が落ちてしまうんじゃないか」と焦っていた時期もありました。今では上手に休むことで強くなれると考えられるようになっています。

会社勤めのころは9〜23時まで仕事して、その後にジムへ行く生活だったので夜間にトレーニングする習慣がありました。でも夜にトレーニングをすると寝つきが悪いので、最近は昼から開始して、しっかり睡眠をとるようにしています。

競技と妊活の両立は困難も、「選手にはあきらめてほしくない」

――適度な休息こそあれ、基本は肉体を追い込む生活を送っていると思います。健康面での苦労はありますか？

みさみさ 競技と妊活の両立は、現実的にはかなり難しいと感じています。自分の場合はかなり絞り込むスタイルなので、そのたびに生理が止まってしまって。

2022年にIFBB PROになってからは、数年間コンテスト出場を控え、妊活治療に専念していました。ただ、思うような結果が出なかったため「次がダメなら受精卵を凍結する」と決めて取り組み、昨年の秋に無事凍結まで終えています。その後に競技準備を再開したので、現在も生理は止まったままです。

――受精卵の凍結ではホルモン注射などの薬剤投与の必要があり、肉体的な負担も大きいと聞きます。

みさみさ 受精卵を凍結するときのホルモンバランスの乱れは、本当にしんどかったです。気持ち悪いし、お腹の張りも続いて……もう二度と経験したくないですね。ほぼ毎日のように通院が必要なので、時間的な負担の大きさも痛感しました。私はまだスケジュールの融通がきくほうでしたが、会社員の人がこれを毎日続けるのは本当に大変だろうな……と思いながら通っていました。

それでも先日、凍結してある受精卵の更新手続きに行ったときには「やっておいてよかった」と感じました。子どもを持つかどうかはまだ決めていませんが、選択肢を狭めずにいられることが重要かなって。

――妊活に取り組んで考え方が変わったこともありましたか？

みさみさ 治療を経験してみて、生理がきちんと来るありがたさや、体が正常に機能する大切さをあらためて感じました。生理が長期間止まっているのは、いわば身体機能が落ちている状態なので、いざ妊活を始めようとしても本当に苦労するんです。

――同じような悩みを抱える選手は多いですか？

みさみさ どちらかというと、この競技を続けていると生理が来なくなるのが当たり前になり「もう来なくてもいいや」と思ってしまう選手も多いんです。でも、それは絶対によくないことだと思っています。生理が止まったら、必ず病院に行ってほしい。あきらめてほしくない。

私はSNSを通じて「ちゃんと通院することの重要性」を発信してきました。それをきっかけに受診を決めたという人もいて、その話を聞くと本当にうれしくなります。女性ボディビルダーという立場から、今後もこうした発信を続けて、少しでも役に立つ知識を届けたいなと思っています。

