¡Ö¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¥ê¡×¤ÈÅö½é¤ÏÈãÈ½¤â¡Ä²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¡È30¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¬ÃÊÍî¤Á¡É¤òËÜÅö¤Ë±é¤¸¤¿Netflix¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡Ô¥·¡¼¥º¥ó2¤âÀ©ºî·èÄê¡Õ
¡¡12·î19Æü¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û30¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¬ÃÊÍî¤Á¤â¡Ä¡ÈCG¤Ê¤·¡É¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45¡Ë¤ò¸«¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌÊÆºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥ÞÈãÉ¾²È¾Þ¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×ºÇÍ¥½¨³°¹ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ä¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤â°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤¬Æ±ÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
²¬ÅÄ½Ú°ì¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
ËÌÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Öº£Ç¯¶þ»Ø¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¤¹¤Ç¤ËËÜºî¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÎÌÌ¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£11·î13Æü¤ÎÇÛ¿®³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éNetflix¤Î½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ëTOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£11·î17¡Á23Æü¤Î½µ¤Ë¤ÏÈó±Ñ¸ìTVÉôÌç1°Ì¤òµÏ¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âNetflix¤Î½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à11¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç½µ´ÖTOP10¤ÎºÇ¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈãÉ¾ÌÌ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£12·î13Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Rotten Tomatoes¤ÎÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢¤Ï¶Ã°Û¤Î100¡ó¤òµÏ¿¤·¡Ê¢¨2¡Ë¡¢ËÌÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡ÖNetflix¡Çs ¡ÈLast Samurai Standing¡É is One of the Best Action Shows of the Year¡Ê¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¶þ»Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ë¡×¤È·ã¾Þ¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥µ¥à¥é¥¤¤ä¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¿Íµ¤¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Â¿³ÑÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥µ¥à¥é¥¤¤ò¡Ö¼º¶È¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ï1878Ç¯¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤éÌó10Ç¯¸å¡£Êª¸ì¤Ï¡¢µìËëÉÜÂ¦¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÉð»Î¤¿¤Á¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë¶áÂå²½¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¿¦¤Èµï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÂÓÅá¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¡¢Ï½¤ÏÇÑ¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¼Ò²ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÉð»Î³¬µé¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÉÏº¤¤ÈÉÂ¤Ë¤¢¤¨¤°Â¸ºß¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ½Ú°ì±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦º·²å½¥ÆóÏº¤â¤Þ¤¿¡¢·õ¤ÎÏÓ°Ê³°¤ËÀ¸¤¤ë½Ñ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸µÉð»Î¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬²ÈÂ²¤òµß¤¦¤Ù¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢êÃÆÇ(¤³¤É¤¯)¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¶¥Áè¤À¡£µþÅÔ¤«¤éÅìµþ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»Äø¤òÉñÂæ¤Ë¡¢292¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÌÚ»¥¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¼Ô¤Ë¤ÏÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£ËëËö¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤ÎËë³«¤±¤À¡£
¡¡ËÜºî¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¼êÃÊ¤ò¼º¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¡£Èà¤é¤Ï¡¢ÃéµÁ¤äÌ¾ÍÀ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏ°Ê³°¤Ë´¹¶â¼êÃÊ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤Î¿¦¶È¿Í¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤³¤³°»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤À¡£»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÀìÌçµ»Ç½¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò¼º¤¤¡¢¿¦¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¼Ò²ñ¤Ç¹¤¯¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù°Ê¹ß¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëºîÉÊ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÇÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¤â¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Á¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò¸µ¡¦»ÙÇÛ³¬µé¤Ç¤¢¤ëÉð»Î¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¥µ¥à¥é¥¤¤òÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¥í¥Þ¥óµ¹æ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éõ·úÀ©¤«¤é¶áÂå¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¼º¶È¼Ô¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¤³¤³¤Ë¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ë¤âÆÏ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«±Ç²èÅª¡Ö¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡×Í×ÁÇ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ×°ø¤Ë
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ËÜºî¤¬³¤³°¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥É·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î¹½Â¤¤À¡£¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¥Ç¥¹¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉñÂæ¤òÊÄº¿¶õ´Ö¤Ë¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¡£µþÅÔ¤«¤éÅìµþ¤Ø¤È¤¤¤¦°ìËÜ¤ÎÆ»¤¬Êª¸ì¤ò´Ó¤¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£À¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤ÜÆ±µÁ¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤òÊª¸ì¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¾¤Ø¡¢À¾¤Ø¤È¿Ê¤à³«Âó¼Ô¿ÀÏÃ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢Æ¨Áö¡¢ÊüÏ²¡¢ºÆÀ¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇËÌÇ¤òÉÁ¤¯·Á¼°¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ»¤ò¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¼«Í³¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î·èÄêÅª¤ÊÃÇÀä¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ÏÁªÂò¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÀ¸Â¸¤òÅÒ¤±¤¿ÅÒ¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ø¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÄÉÁö·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡ØThe Last of Us¡Ù¤Ë¸«¤é¤ì¤ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¹¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡ÖÆ°¤Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤Ì¡×¡¢¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÇÔËÌ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤ÎDNA¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡ÖµþÅÔ¤«¤éÅìµþ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ï¡¢ÆüËÜ»ËÅª¤Ë¤ÏÊ¸ÌÀ³«²½¤ÈÃæ±û½¸¸¢²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆ»Äø¤À¤¬¡¢Êª¸ì¹½Â¤¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»¤½¤Î¤â¤Î¤¬»îÎý¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£ÌÜÅªÃÏ¤Ï´õË¾¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»à¼Ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Àè¤Ë¤·¤«Ã©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¤Ï¡¢°Û¹ñ¤ÎÎò»ËÅª¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡£¼Ò²ñ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢À©ÅÙ¤Î³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢¿Ê¤à¤·¤«ÁªÂò»è¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Â¸ºß¡£Åá¤Ï½Æ¤Ë¡¢³¹Æ»¤Ï¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ö°ÜÆ°¡áÀ¸Â¸¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»þÂå·à¤È¤¤¤¦³°¸«¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¤³¤Î¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼Åª´¶³Ð¤ò°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯ÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ»Ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ëÊª¸ì¡×¤È¤·¤ÆËÜºî¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ËÜºî¤¬À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«±Ç²èÅª¤Ê¥í¡¼¥É¤Î´¶³Ð¤ò¡¢»þÂå·à¤ÎÆâÉô¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¹ª¤ß¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ð¤ê¤Î¡È¥¬¥Á¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì
¡¡¤µ¤é¤Ë³¤³°¤Ç¶¯¤¯¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óÉ½¸½¤È¡¢¾¡ÇÔ¤¬¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¹½Â¤¤À¡£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢CG¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¿È¤Î¿ÈÂÎ¤¬¥¬¥Á¥ó¥³¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÎÅ¯³Ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÆþ¤ë°ÕµÁ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹½À®¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤³¤È¤À¤È¸ì¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÀ©¸Â¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÉ½¸½¤â¡¢À©ºîÂ¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Î30¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¬ÃÊÍî¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²¬ÅÄ½Ú°ìËÜ¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ê¤·¤«¤â²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡¢´ÓÃÏÃ«Ìµ¹ü¤ò±é¤¸¤ë°ËÆ£±ÑÌÀ¤È°ì½ï¤Ë±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢CG¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤¬ËÉ²ÐÉþ¤òÃå¤¿¡È¥¬¥Á¼Çµï¡É¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¡Ö°ÂÁ´¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼Çµï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¡Ê¢¨6¡Ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿¿ÀµÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅª¥¹¥¿¡¼Áü¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ë¡Ù¤ä¡ØÇ³¤¨¤è·õ¡Ù¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¤ä»¦¿Ø¤ÎÀß·×¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¤À¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥ó¤òÅý³ç¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¡ÖCGÍê¤ß¡×¡Ö¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò¡¢´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¾å½ñ¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¤ÈÆ±Åù¤ÎÃÏÊ¿¤ËÎ©¤Ä¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾¡Íø¡áµßºÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡ÈÀ¤ÃÎ¿É¤¤¡É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶
¡¡¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Ã±¤Ê¤ë²÷³Ú¤äÃ£À®´¶¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Àï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬µßºÑ¤ä²òÊü¤ò°ÕÌ£¤·¤Ê¤¤¡£À¸¤»Ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¼º¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤äÂº¸·¤¬²óÉü¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¾¡Íø¤Ï°ì»þÅª¤Ê±äÌ¿¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿ÈÂÎ¤ÈÀº¿À¤Ï³Î¼Â¤ËËàÌ×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡ÖÀï¤¨¤ÐÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤¬É¬¤ººï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Àß·×¤¬¡¢Êª¸ì¤Î´ðÄ´¤È¤·¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤êËÜºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Ë¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁõÃÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë»ÙÊ§¤¦¥³¥¹¥È¡×¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ½¸½¤Ê¤Î¤À¡£·õ¤ò¿¶¤ë¤¦¤Û¤É³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤ä±ÑÍºÀ¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿½¾Íè¤Î»þÂå·à¤È¤â¡¢Ã±½ã¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤âÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê»þÂå·à¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Â¸¤È¾ÃÌ×¤òÉÁ¤¯¸½ÂåÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤ÀÚ¤ëÀ¿¼Â¤µ¤¬¡¢Ê¸²½¤äÎò»Ë¤Îº¹¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ØSHOGUN¡Ù¤«¤é¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ø¡ÄÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤Ï¶öÁ³¤Ç¤â¡¢°ì²áÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢
¡Ê1¡Ë¥µ¥à¥é¥¤¤ò¼º¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¼Ò²ñÅª¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
¡Ê2¡Ë¥í¡¼¥É·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¹½Â¤
¡Ê3¡Ë¿ÈÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀß·×
¡Ê4¡Ë¾¡ÇÔ¤¬¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤È¤·¤Æ²ó¼ý¤µ¤ì¤Ê¤¤Êª¸ì¹½Â¤
¡¡¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÀß·×»×ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»×ÁÛ¤¬¹ñÆâ¸þ¤±¤ÎÊ¸Ì®¤ËÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤éÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä»²¾È¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¼çÍ×ÉôÌç¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤À¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤òÂêºà¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À©ºî¡¦µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ÎÃæ³Ë¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂ¦¤¬Ã´¤¤¡¢ÆüËÜ»Ë¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£°ÛÊ¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤ÈÊª¸ì¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò²ÄÇ½¤ÊÂ¾¼Ô¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤ÎËÝÌõÀºÅÙ¤È±é½ÐÎÏ¤³¤½¤¬¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¤ä¿ÈÂÎÉ½¸½¤ò¡ÖÀâÌÀ¤¹¤Ù¤°ÛÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡¢¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¡¢¾ÃÌ×·¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¸Ë¡¤ÎÆâÉô¤Ë¡¢ÆüËÜ»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÝÌõ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ»Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÆüËÜ»Ë¡£¤³¤³¤Ë¡¢¡ØSHOGUN¡Ù¤È¤Î·èÄêÅª¤Êº¹°Û¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº¹°Û¤Ï¡¢À©ºî¤Î¼çÆ³¼Ô¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSHOGUN¡Ù¤¬¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤È¤¤¤¦¸µÁÄ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤·¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÀ©ºî¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤òÃ´¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò·ó¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÝÌõ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î¿ÈÂÎ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢ºîÉÊ¤Î¿®ÍÑ¤È¤·¤Æº¹¤·½Ð¤¹¹½Â¤¤òÁª¤ó¤À¡£
¡ØSHOGUN¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¤òÀ¤³¦¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈâ¤ò²¡¤·³«¤¡¢¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¤½¤ÎÈâ¤ÎÀè¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¸Ë¡¤ÎÆâÉô¤ËÆüËÜ»Ë¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¿¿ÅÄ¹Ç·¤«¤é²¬ÅÄ½Ú°ì¤Ø¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¡Ö¿ÈÂÎ¤Ç¿®ÍÑ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¡¼¼çÆ³¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬À¤³¦¤ÈÂÐÅù¤Ë¶¥Áè¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·èÄêÅª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¾È
¢¨1 https://www.netflix.com/tudum/top10/tv-non-english?week=2025-11-16
¢¨2 https://www.rottentomatoes.com/tv/last_samurai_standing/s01
¢¨3 https://www.rogerebert.com/streaming/last-samurai-standing-netflix-tv-review-2025
¢¨4 https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202502120000780.html
¢¨5 https://www.youtube.com/watch?v=5AoV03dSExA
¢¨6 https://www.youtube.com/watch?v=CI89NaGN12c
¡ÊÃÝÅç¥ë¥¤¡Ë