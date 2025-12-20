〈《25歳年の差婚》「あくまで『生徒さんの娘』という感覚でした」母親公認の交際で…50歳の夫が明かす年下妻との“2泊3日の初デート”〉から続く

YouTubeちゃんねる『りこよしの旅行と日常』で活動する、よしきさん（50）とりこさん（25）の「りこよし」夫婦。25歳という年の差がありながらも、その仲睦まじい様子と、よしきさんの年齢を感じさせない若々しいルックスで注目を集めている。

25歳差夫婦のりこさんとよしきさん

「付き合ってください」と言わないまま、うやむやに交際がスタート

――初デートが、2泊3日のディズニーランドとディズニーシー。緊張せずに楽しめましたか？

りこ すごく居心地が良かったです。よしき君が終始自然体でいてくれたので、こっちも変に構えることがなく楽でした。夜とかも隣でグーグー爆睡していたので、「これなら一緒に暮らせるな」って考えてました。

よしき 寝る前とかは緊張してソワソワしていましたけど（笑）。デートの前にZoomとかでもやり取りをしていたので、一緒にいてもぜんぜんしんどくなかったですね。

――アトラクションの好みが違ったりは。

よしき しなかったですね。そもそも、あんまりアトラクションには乗っていなくて。そのゆるい感じが良かったのかもしれないです。どちらも場の雰囲気を楽しむタイプで、休むタイミングも一緒。疲れるタイミングが似てるのも良かったですね。

――待ち時間などは、どんな会話を？

りこ 今後の話をしました。といっても恋愛的なことじゃなくて、ビジネスの話を。「どうしていきたいか」とか「どういう仕事がしたいか」とか。あと、お互いの成長について話をしたのを覚えています。

よしき 興味を持っているところが一緒だったのかな。「どうやって自分の価値を提供していくか」みたいなことを、彼女は若いなりに考えているので、そこで話が弾みました。

――ディズニーデートで、お付き合いすることになったのですか？

りこ それが、ハッキリと「付き合ってください」とは言われていないんです。このことはYouTubeの動画にもしたんですけど（笑）。彼はガツガツ来るように見えて、そういう肝心なところではなにも言ってくれないタイプ。だから、ディズニーの夜に私から「告白しなくていいの？」みたいに聞いて、言わせた感じですね。

よしき ハッキリとは言ってないかもしれないね。でも、付き合った記念日はそのあたりにしています。

――りこさん、いまの発言を含めて納得できます？

りこ ぜんぜん納得できないですね（笑）。

「まず48歳の人間と付き合うのを『いい』と言ってくれる時点でちょっと変だなと」

――よしきさんは、りこさんのことを「可愛い子だな」だけでなく「変わった子だな」とも思っていたそうですね。具体的にどういった部分が変わっていましたか？

よしき 考え方の部分ですね。まず48歳の人間と付き合うのを「いい」と言ってくれる時点でちょっと変だなと。あとは、話していると噛み合わないところがあったり、こっちが思いつかないような発想を飛ばしてくるんですよね。周りからも「変な子」って言われてるって聞いていたので、「あ、やっぱり変なんだな」と。でも、僕はそこが良くて。いい意味で価値観を壊してくれるというか。

――価値観を破壊されたエピソードは、どんなものが？

よしき 彼女、一度も就職してないんですよ。大学を中退してからライブ配信の仕事を始めて、そこから日本芸能の道に進んで弟子入りして修行したり。そういう選択をしているのが面白いなと。

――りこさんは、自分が変わっている自覚はありますか。

りこ 友達にも言われますし、親兄弟にもずっと言われてきました。父にも「ほかの子たちの考えてることはわかるけど、いまだにりこだけはわからない」とか。自分ではなにが変わってるのかよくわかっていないんですけど、変わってるらしいです。

よしき 行動力もすごくあるんですよ。「やりたいな」と思ったらすぐやる。でもすぐに飽きる、みたいなのを繰り返してる。でも、そういうことも大事かなと思って見てますけどね。

――そうした「変わっている部分」に惹かれたところも大きいですか？

よしき そうですね。僕自身、「常識ってなんだろう」って考えてしまうタイプなので。自分の会社の名前も「常識を疑う」っていう言葉の意味の頭文字を取ってるぐらいで。だから、いい意味で価値観をぶっ壊してくれるのが面白いなって。最初は「ちょっと困るな」と思ってたんですけど、途中から「いや待てよ、俺のほうが自分の価値観をめっちゃ押し付けてるな」と気づいて。

――りこさんは、好奇心をくすぐられる存在でもあるわけですね。

よしき そうですね。「振り回されるのがけっこう好き」なのもあったんで。面白いですよね、振り回す人って。

――よしきさんが京都在住、りこさんが埼玉在住。交際がスタートしてからは、しばらく遠距離恋愛だったのですか？

りこ いえ、ディズニーデートに行ったのが4月の中旬で、5月の上旬には私が京都の彼の家に行きました。仕事もリモートでできたので。

よしき 5月に1週間ずつ2回来てくれて、6月の中旬からは同棲して、そのまま一緒に住んでいますね。

――交際スタートから約1年後の2025年5月に入籍していますが、どちらから「結婚しよう」みたいな話を。

よしき りこはそんなに結婚願望はなかったと聞いています。

りこ そうですね。よしき君と出会う前は全く結婚願望がなくて、一生独身でいようと思ってました。独身に魅力を感じていたので、結婚に抵抗があったくらいで。でもよしき君は年齢を考えると結婚したいって言ってて。その上で私が付き合うってことは、結婚対象になるってことだから、結婚前提に付き合ってたっていうのはありますね。

結婚に対してどこかで逃げてた部分があった

――そう思う決め手があったのでしょうか？

りこ 決め手というのはなくて、徐々に結婚に向かっていった感じです。YouTubeを始めて、自分たちのことを客観的に見ているうちに、「あ、合ってるな」「この先も、この人とこういうことをしていきたいな」というのがどんどん出てきて、結婚したい思いも芽生えてきました。

――よしきさんは、それまで結婚を考えたことは。

よしき 結婚はしたかったですけど、誰でもいいわけではなかったので。

――結婚のハードルが高かった？

よしき 経済的な部分が大きかったですね。僕らって、いわゆる失われた30年間にすっぽり収まっている世代なので、給料は上がらない。なのに、「旦那ひとりの給料でやっていく」っていう謎の昭和のマインドがガッツリ入ってるんですよ。「ひとりでやっていけないと一人前じゃない」みたいな。

あとは、やりたいことがけっこうあったので、それを成し遂げるまでは結婚できないなと思っていて。それに結婚する覚悟もなかったと言えばなかった。誰かの人生を背負うっていうのが、僕の中では相当な覚悟がいる選択だったので、どこかで逃げてた部分がありますね。

――その考えが、りこさんと出会って変わったわけですね。

よしき そうですね。これだけ長く同棲できたのも初めてでしたし、一緒にいて楽しかったし、何より僕がイライラすることがまったくなかった。だいたい同じ人と一緒にいると、3日か4日あたりでイライラしはじめるんですけど、それがなかったので。そこも決め手ですかね。

――りこさんといると、未来が予測できない面白さもあるような。

よしき そうなんです。今まで付き合ってきた人って、なんとなく「こうなっていくんだろうな」っていう先が見えちゃってたんですよね。それは僕の中では面白くなかった。でもりこの場合は、ある意味、先が見えない。すごく化けるかもしれないし、それが面白かったんです。

クリスマスイブにプロポーズされ「なんて答えたのかな……覚えてないです（笑）」

――「付き合ってください」はうやむやでしたけど、プロポーズの言葉はハッキリと。

よしき それはしましたね。12月24日に。

――どんなシチュエーションだったんですか？

よしき 熱海の「ふふ」っていう旅館に泊まって、夜にプロポーズしました。

りこ 彼がソワソワしてるなって感じていたんですけど、まさか本当にプロポーズされるとは思ってなくて。

――言葉は「結婚しようか」みたいな感じだったんですか？

よしき そんな感じでしたね。

――指輪の入ったケースをパカっと開けて、みたいなのは？

よしき そのときはなかったです。言葉だけで。指輪は後になってふたりで見に行きました。

――りこさんは、その言葉にどう返事をしたのですか？

りこ 「はい」とか即答もせず。なんだか彼がゴニョゴニョしてたんで。なんて答えたのかな……覚えてないです（笑）。

よしき え、覚えてないの？ ヤバいじゃん（笑）。

りこ だって、ゴニョゴニョしてなかったら、こっちもちゃんと答えるし、ちゃんと覚えてると思うので。たぶん「うん」とか言ってたんじゃないですかね。

