À¶¿å¤¬¿·¥æ¥Ë¤òÈ¯É½
¡¡À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ï12·î19Æü¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¡ÖX¡×¤Ç¤ÏÎòÂå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¾Ò²ð¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤ÎPUMA¼Ò¤Ï¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¤ÎÎò»Ë¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë°Ü¹Ô´ü¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÈHEAT OF FOOTBALL¡É¤òPUMA·ÀÌóÁ´¥Á¡¼¥à¤Ç¶¦ÄÌ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òºîÀ®¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Ë¤âÇ®¶¸¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡×¤È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ë¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ò¹Ô¤¦J¥ê¡¼¥°¤ò¡¢Á´·ÀÌó¥¯¥é¥Ö¤ÈÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë°Õ¿Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤â¤Ë¡¢ÌÂºÌÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬ÇÛ¿§¤µ¤ì¤ÆÊÑ²½¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢GK¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶»¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¡ÖSuzuyo¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Östar¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÊÁ¹¥¤¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖPV¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤!!¡×¡ÖÁª¼ê¤¬Ãå¤¿¤éÍ¾·×¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¸«¤¨¤½¤¦¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥µ¥¤¥É¤ÎÊÁ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¡¼¥Ñ¡¼¥æ¥Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖGK¥æ¥ËÍß¤·¤¤¡¼¡×¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤Ê¤Î¤Ë2ËçÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö2nd¤ÈGK¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª ¹õ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ï¶¯¤½¤¦¤À¤·¡¢¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¡×¡ÖÌäÂê¤Ï¤É¤ì¤òÇã¤¦¤«¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¡×¤È¸À¤Ã¤¿À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥É¾¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë