¸ÀÍÕ¤¬Èô¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡ª¡©Èþ¿Í¿ý»Î¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡¢¤â¤¦¹±Îã¤Î¡È¥Õ¥ê¡¼¥º¡É³«¤Ä¾¤Ã¤¿¾Ð´é¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤Ê¤¼Ëè²ó¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤¿¤À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤ì¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î19Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦¹âµÜ¤Þ¤ê¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£º£´ü6¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¹±Îã¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Äù¤á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÆÍÁ³¡È¥Õ¥ê¡¼¥º¡É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò¤·¤Î¤®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´î¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤ÎÏ¢È¯¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¹âµÜ¤Þ¤ê
¡¡¹âµÜ¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¡£¤Þ¤¿Ëã¿ý¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤ÊËã¿ý¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¹âÂÇÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÍÅ±ð¡¢Ëã¿ý¤Ç¤Ï¶¯µ¤¤À¤¬¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÎ¥¤ì¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿Å·Á³¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é»î¹çÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄù¤á¤Î¤È¤³¤í¤À¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¶¦ÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âµÜ¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¡£¸ý¸µ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤é¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤·¡¢²£¤Ë¤¤¤¿EARTH JETS¡¦»°±ºÃÒÇî¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ë¤â»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È»°±º¤«¤é½õ¤±½®¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤À¡ª¼¡¤â¥È¥Ã¥×¤À¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¡¢±¦¼ê¤ò·Ç¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¡£¤³¤Î¤Û¤ó¤ï¤«Å·Á³¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´®¤¨¤¤ì¤º¤Ë¾Ð¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹âµÜ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¡£ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥Ý¡¼¥º¤«¤ï¤¤¤¤£÷¡×¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤¤«¤Í¤¨¤Ê£÷¡×¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Í³¿Í¤ä¤Ê¡×¡Ö»×¹ÍÄä»ß¡×¡Ö¤Õ¤Õ¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë