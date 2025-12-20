»Å½ÐÅ¹¤Ç113¿Í¿©ÃæÆÇ¡¢Âçºå¡¡¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡½Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É
¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î»Å½Ð¤·ÀìÌçÅ¹¤Î¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿113¿Í¤¬²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¿©ÃæÆÇ¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï20Æü¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ë´ð¤Å¤Å¹¤Ë3Æü´Ö¤Î±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤ò´Þ¤à65¿Í¤«¤é¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¸¡½Ð¡¢¤¤¤º¤ì¤â·Ú¾É¤Ç²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´µ¼Ô¤Ï20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷4¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢12¡Á13Æü¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤ò²ñ¼Ò¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹Â¦¤¬15Æü¸á¸å¤Ë¡ÖÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤ÈÊ£¿ô¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÝ·ò½ê¤ËÆÏ¤±¤ÆÈ¯³Ð¡£Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿©ÃæÆÇ¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£