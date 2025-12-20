ÂçÊ¬¤ÇÂ¼»³¸µ¼óÁê¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡ÅçÅÞ¼ó¤é¤¬»²Îó
¡¡1994Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¼«¼Ò¤µÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç¼óÁê¤òÌ³¤á¡¢º£Ç¯10·î¤Ë101ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Â¼»³ÉÙ»Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬20Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î¥È¥¥Ï²ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÂçÊ¬¸©¤È»Ô¤¬¼çºÅ¤·¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤ä¡¢³Û²ìÊ¡»ÖÏº½°±¡µÄÄ¹¤é¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤È¤·¤ÆÀï¸å50Ç¯¤ÎÂ¼»³ÃÌÏÃ¤òµó¤²¡ÖÆüËÜ¤¬ÀïÁè¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢Â¼»³ÃÌÏÃ¤ÏÎò»Ë¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼»³¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ô½Ð¿È¡£¼Ò²ñÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿94Ç¯¡¢¼«Ì±¡¢¼Ò²ñ¡¢¿·ÅÞ¤µ¤¤¬¤±3ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Ï¡¢Íè½Õ¤ËÅìµþ¤Ç¤â³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£