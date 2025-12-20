かつてAKB48の研究生として活動していた美女が、マスクを着用した際に「似ている」と言われる女優を明かす場面があった。

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月16日に配信された。

番組内の“メシウマ新入社員”として登場したのは、元AKB48研究生の長谷川晴奈（28）。日本とフィリピンのハーフで、2011年9月にAKB48第13期研究生オーディションに仮合格するも、2012年8月のセレクション審査に不合格となりAKB48としての活動を終了。現在はグラビアやパーソナルトレーナーとして活動し、148cmという身長ながら、コロナ禍に3カ月の家トレだけで作り上げたという見事な腹筋が話題になった。

長谷川は自身の経歴を紹介する中で、マスクをした際の目元が人気女優に似ていると言われるというエピソードを披露。これに対し、MCの相席スタート・山添寛はすぐさま「一発でわかった」と宣言し、「柴咲コウ」の名前をあげる。一方の岡野陽一は「武井咲」と、それぞれ確信を持って人気女優の名前を挙げた。

長谷川が「岡野さん、正解です」と笑顔で答えると、見事に的中させた岡野は「よっしゃー！」と歓喜の声をあげ、外した山添を“メシウマ”にご飯をかき込んでいた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）