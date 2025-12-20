BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）がセクシーショットで、シンガポール公演を振り返った。

同公演はナショナルスタジアムで11月28日から3日間開催され、計15万人を集めた。JENNEIは18日、自身のインスタグラムに同公演の舞台上の写真や舞台裏の写真などを公開した。

韓国メディアのスポーツ東亜は20日、「JENNIEが舌を出して挑発…カメラもビックリ」の見出しで「シンガポール公演の余韻を表現した」と、セクシーショットの様子をリポート。写真にはアンバサダー契約を結ぶ高級ファッションブランド・シャネルのブラジャー姿で、胸元を強調するようなポーズなどが盛り込まれた。

同メディアは「写真の中のJENNIEは、舞台の裏でも堂々としたカリスマを維持しながらポーズを取っている。3日間行われた公演だけに、3つの衣装で多彩な雰囲気を演出した。短い上下を多様に変形した服のうち、シャネル・ブランドのブラジャーとショートパンツを合わせた写真では、セクシーながらも堂々とした感じを出した。舌を出して上半身をカメラのレンズの近くに見せる挑発的な写真も添付した」と詳報した。

BLACKPINKは来年1月16〜18日に東京ドームでコンサートを開催する。その後、同24〜26日に香港で公演し、16都市33回のツアーを終える予定だ。