タレント山田あい（22）が20日、東京・千代田区の書泉ブックタワーで初写真集「Ohaa〜i」（ワニブックス）の発売記念イベントを行った。

“令和のIカップ超新星”がキャッチフレーズのバスト90センチアイドルで、初めて訪れたハワイで撮影を行った。「目標だった初写真集で、9月頭にオアフ島で撮影しました。ガーリックシュリンプを食べたかったけどバタバタしていて食べられなかった。でも、プールサイドでビール飲みながらお菓子を食べました。とても楽しかった」と初ハワイを振り返った。

“手ブラ”のセクシーショットが一番のお気に入り。「守りに入ろうかな〜と思ったけれどサービス精神が旺盛なので、ブラジャーのヒモは自分で取りました」。普段から使っているあいさつの言葉「おはぁ〜い」をタイトルにした。「友だちからは『ぽいね』と言われた。表紙も明るい感じで自分らしい最高の1冊に仕上がりました。今はめっちゃナチュラルですが、ギャルらしさも残っています。NGが出るくらい笑っている表情もあります。100点。写真集を出せるとは思っていなかったので、出たからには頑張るしかないです」。

クリスマスの予定は「（週に2、3回やっている趣味の）ポーカーと美容をするくらい。だれかお仕事をくださ〜い」と笑顔でアピールした。

◆山田あい 2003年（平15）9月11日生まれ。東京都出身。B90−W60−H90センチ。160センチ、血液型A。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。