»×¹ÍÀ°Íý¤Ë¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ª2025Ç¯¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×Ê¸Ë¼¶ñ5Áª
»×¹ÍÀ°Íý¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡ª
¤ªÊÒ¤Å¤±¤Ç¼Î¤Æ¤Ë¤¯¤¤¥â¥Î¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö»æÎà¡×¤Ç¤¹¡£
½ñÎà¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Å»ö¤Ç»È¤¨¤ë¤«¤â¡©¤È»×¤Ã¤¿»ñÎÁ¤ä»×¤¤¤Ä¤¤ò½ñ¤¤¤¿¥á¥â¡£¸«ÊÖ¤¹Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¡ª¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤éiPad¤Ë½ñÎà¤ò°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Çµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö»×¹ÍÀ°Íý¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥Ê¥í¥°¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ËÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÂ·¤¨¤Æ¤ß¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Î°¦ÍÑÉÊ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Ê¸Ë¼¶ñ¡×5Áª
¡Ìµ°õÎÉÉÊ¤Î¼êÄ¢
ËèÆü¤ä¤ë¤Ù¤¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ä»Å»ö¤ÎÄùÀÚ´ÉÍý¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤É¤ËÌµ°õÎÉÉÊ¤ÎB5¥µ¥¤¥º¤Î¼êÄ¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÄ¢¤Îº¸Â¦¡¢Æü¤Ë¤Á¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤½¤ÎÆüÉ¬¤º¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¥ê¥¹¥È¤ò½ñ¤¤¤ÆÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¡¢±¦Â¦¤Î¥Î¡¼¥ÈÉôÊ¬¤ÏÊ¬³ä¤·¤Æ²¼µ¤Î5¤Ä¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤½¤Î½µ¤Î¥Æ¡¼¥Þ
¡¦¤½¤Î½µ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¥ê¥¹¥È
¡¦»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È
¡¦¥á¥â
¡¦1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê
¤Þ¤¿¡¢·î´©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë¤Ï°ì¸ÀÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÄ¢¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î»æ¤ä¥Î¡¼¥È¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ä»Å»ö¤Î¿ÊÄ½¡¢Æüµ¤Þ¤Ç¤ò°ìºý¤ÇÌÖÍå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼êÄ¢¤Ï»ý¤ÁÊâ¤«¤º»Å»ö´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÃ±¤Ê¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ÏÆÉ½ñ¡¢»Å»öÍÑ¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëiPad mini¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÄêµ¬
¡Ö»×¹ÍÀ°Íý¤ò¤¹¤ë»þ¤Î¥Î¡¼¥È¤ÏÂç¤¤±¤ì¤ÐÂç¤¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼ÂÁ©¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÎÉ¤µ¤ò¼Â´¶¡ªÆü¡¹»È¤¦¥Î¡¼¥È¤ÏA4¥µ¥¤¥º¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¥Î¡¼¥È¤ËËè²óÀþ¤ò°ú¤¤¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç30cmÄêµ¬Äêµ¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÄêµ¬¤Ç¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤äÊÝ´É¤ËÂç¤¤¹¤®¤ë¤¿¤áMIDORI¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÄêµ¬¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤é¤ÐÉ®È¢¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤â³Ú¡¹¤Ç¤¹¡£
100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÄêµ¬¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÀÉôÊ¬¤¬¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÄêµ¬¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿ºî¤ê¤ÇÄ¾Àþ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Pit¥¿¥Ã¥¯
¥Î¡¼¥È¤Ë¾®¤µ¤Ê¥á¥â¤ä»ñÎÁ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¤»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬Pit¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥×¤Î¤ê¡×¤ÎÉÕäµÈÇ¡£Å½¤Ã¤¿¥á¥â¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÉÕäµ¤Î¤è¤¦¤ËÇí¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¥ê¤è¥ê¤âµ¤·Ú¤ËÇí¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤HI-TEC-C COLETO
¥¢¥Ê¥í¥°¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿§¥Ú¥ó¤ò»È¤¤¤¿¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤ÏÄã¤¤¤·¡¢²¿¿§¤â¥Ú¥ó¤òÂ·¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£
¤½¤ì¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤¬¤³¤Î5¿§¥Ú¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
COLLET¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Þ¤º¡¢¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¤È¤³¤í¡£º£²ó¤ÏÁ´¤Æ¥«¥é¡¼¥Ú¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¡¼¥×¥Ú¥ó¤ä¾Ã¤·¥´¥à¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÉÙ¤Ê¥«¥é¡¼¤«¤é¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿§¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¥Ú¥ó¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë°ìËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¿¤¿¤á¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É
¥¢¥Ê¥í¥°¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Î¥Ç¥¹¥¯¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡º÷¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Ë¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤â¡£
¤¤¤Á¤¤¤ÁPC¤ò³«¤¯¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤ÇiPad¤Ç¥µ¥Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î»þ¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
ÀÞ¤ê¾ö¤á¤ÐÊ¸¸ËËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¥á¡¼¥ëÊÖ¿®¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÊë¤é¤·¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ä¤Ä¡Ö¥â¥Î¤ò»È¤¦³Ú¤·¤µ¡×¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁª¤ó¤À¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£