もう悲しい思いをしないで済む！お出かけに欠かせない100均必須アイテム

ダイソーで見つけた便利グッズで、お出かけが快適になりました！風で帽子が飛んでいくのが心配でしたが、この帽子クリップを使うことでその悩みを払拭♡帽子をがっちり固定してくれるので安心です。紐の色も目立ちにくく、コーディネートの邪魔をしないのもGOOD。自転車に乗るときにもおすすめです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：帽子クリップ（ソフトタイプ、パステルカラー）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480724492

風が強い日や自転車でのお出かけに！ダイソーで見つけた帽子クリップが便利！

風が強い日は、帽子が飛んで行ってしまうことも多々。歩きだと手で押さえられますが、自転車に乗っているときは危険ですよね。

そんな問題を解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました。『帽子クリップ（ソフトタイプ、パステルカラー）』という商品です。

こちらは帽子の落下を防いでくれる便利なクリップ。価格は110円（税込）です。

紐の両端にはクリップが付いています。

このクリップには細かい凹凸がついているのが特徴。

そのおかげでしっかり噛みついてくれるので、帽子をがっちりと固定できます！

サッと取り付けられてしっかり固定できる！目立ちにくいのも嬉しい◎

帽子のサイドやベルトの部分にサッと取り付けられるので、移動時以外は着脱がしやすいのがGOOD。

また、ピンで穴を開けるといったこともないので、生地が傷みにくいのも嬉しいです！

使わない時はコンパクトに持ち運べるので、荷物もかさばりにくいですよ。

帽子と洋服の襟をクリップで留めるタイプです。

紐の色がベージュ系で目立ちにくく、コーディネートの邪魔をしにくいのがいいなと思いました！

紐の長さが短めなので、自転車に乗りたいときや、ウォーキング、風の強い日のおでかけに最適です。

今回は、ダイソーの『帽子クリップ（ソフトタイプ、パステルカラー）』をご紹介しました。

キャップだけでなく、寒い日はニット帽に使用するのもいいかも！お出かけの強い味方になってくれること間違いなしです

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。