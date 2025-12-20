あのブランドが100均とまさかのコラボ♡公式の約半額♡少量で試せるのがうれしいお掃除グッズ

ダイソーをパトロールしていると、便利な家事グッズを提案してくれる有名ブランド「Goodna」とダイソーがまさかのコラボを果たした、お得なお掃除グッズを発見しました。公式で販売されている商品の半分の量を約半額で試せる大チャンス。注目のアイテムをお手軽にGETできるので、要チェックですよ♪

商品情報

商品名：ちょこっとお掃除シート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：7cm×12cm

内容量：15枚

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480870700

あのブランドとダイソーがコラボ！公式の約半額で少量を試せるお掃除グッズ♡

ダイソーをパトロールしていると、あらゆる家事シーンのお悩みを解決してくれるブランド「Goodna」とダイソーがコラボレーションしたお掃除グッズを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『ちょこっとお掃除シート』。15枚入りでお値段は￥110（税込）でした。

公式で販売されているお掃除シートの半分の量を、約半額のお値段で試せるお得なコラボ商品。ホームセンターに行ったりネット通販を使う必要がなく、ダイソーでお買い物のついでに購入できるこの手軽さが嬉しいですよね。

シートのサイズは約7cm×12cm。手のひらサイズで使い切りしやすいアイテムですが、掃除する場所に合わせてカットもできますよ。

早速使っていきましょう！

みるみる汚れが落ちていく！ダイソーの『ちょこっとお掃除シート』

まずはフライパンを洗ってみました。研磨剤不使用ですが凹凸感のあるワッフル構造のおかげで、汚れをしっかりとキャッチしてくれます。カレーなどのニオイが強いものやたくさん油を使った調理をした時に、スポンジの代わりにこれを使ってパッと捨てられるのが魅力です。

電子レンジの掃除にも使ってみました。頑固な汚れがこびりついていましたが、水でシートを軽く濡らして擦るだけで、みるみるうちにキレイになっていきました。

シートを折り曲げたり、割り箸に巻いたりして、シンクや排水溝、窓のサッシなどのお掃除にも活用できます。様々な場所をこれ1枚でピカピカにできるので、いい買い物でした♡

今回はダイソーの『ちょこっとお掃除シート』をご紹介しました。

気になった方はぜひ、ダイソーのお掃除グッズ売り場をチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。